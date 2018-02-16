Хто поїде у Францію?

У вівторок в Сновському Будинку культури був аншлаг. На концерт-конкурс «Нове покоління» з’їхалися глядачі з усіх куточків громади, щоб насолодитися виступами юних талантів і підтримати їх. Головним гостем заходу став президент асоціації «Люба Лор’ Україна» Даніель Бедлем із Франції.
Він вкотре прибув на Сновщину, щоб відзняти хореографічні та вокальні номери за участю дітей, які потім поїдуть у Францію. Їх достойно, з витонченою майстерністю продемонстрували вихованці зразкового колективу «Ягідки» (керівник – заслужений працівник культури України Світлана Горбатович) та зразкового колективу «Світлячок» (керівник - Ольга Сенченко). Вперше взяла участь у цьому конкурсі і дитяча музична школа ім. Н.Г.Рахліна, її представляла Маргарита Мельник. Двадцять яскравих і вражаючих номерів концерту глядачі вітали щирими гучними оплесками.
Відео з виступами юних артистів Даніель Бедлем повезе до своєї країни. (До речі, він також записав концерти у Ніжині, Чернігові, Мені). На засіданні асоціації «Люба Лор’ Україна» її члени оберуть голосуванням, які саме хореографічні та вокальні номери представлятимуть Україну у Франції цього літа. Про це стане відомо вже на початку весни. Тож побажаємо удачі нашим сновчанам!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Василя КИРИЧЕНКА та Сергія ЛОПАЕРВИЧА
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