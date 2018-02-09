Кікбоксинг

Третього лютого в Чернігові відбувся відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу серед ДЮСШ, спортивних товариств і клубів.
Участь у змаганнях взяли дев’ять вихованців Сновської ДЮСШ «Колос», тренера-викладача О.А. Закревського. Із дев’яти учасників всі вибороли призові місця, сім з них брали участь у двох версіях. Євген Акуленко (вагова категорія 55 кг) у версії хард-боксинг виборов друге місце, а у лайт-контакті – третє. Дмитро Кушнір (30 кг), у хард-боксингу посів перше місце, лайт-контакті – третє. Данило Кононевич (40 кг) у лайт-контакті – друге, у хард-боксингу – третє місця. Кирило Артеменко (35 кг) у хард-боксингу – перше, у лайт-контакті – друге місця. Владислав Дятел (45 кг) – семі-контакт – друге місце та третє у версії лайт-контакт. Данило Онацький (65 кг) у хард-боксингу – перше, та друге – у лайт-контакті. Єгор Горбач (65 кг) у хард-боксингу – перше місце, у лайт-контакті – третє. Третє місце посів Данило Бугрим (35 кг) у версії хард-боксинг. Богдан Ісаченко (60 кг) у версії кік-лайт став другим. Поїздка на змагання відбулася завдяки підтримці депутата облради Г. Н. Божка.
Г.М. Салата, директор ДЮСШ «Колос»
Анонси
10 лютого розпочнеться відкрита першість м.Сновськ з міні-футболу на базі Сновської ДЮСШ. Початок о 10.00.
17 лютого о 10.00 в РЦДЮТ відбудеться змагання з шашок серед особистих учасників віком від 16 років. Запис на участь у змаганнях – за тел.: 2-13-80 або (096)9495010.
Участь у змаганнях взяли дев’ять вихованців Сновської ДЮСШ «Колос», тренера-викладача О.А. Закревського. Із дев’яти учасників всі вибороли призові місця, сім з них брали участь у двох версіях. Євген Акуленко (вагова категорія 55 кг) у версії хард-боксинг виборов друге місце, а у лайт-контакті – третє. Дмитро Кушнір (30 кг), у хард-боксингу посів перше місце, лайт-контакті – третє. Данило Кононевич (40 кг) у лайт-контакті – друге, у хард-боксингу – третє місця. Кирило Артеменко (35 кг) у хард-боксингу – перше, у лайт-контакті – друге місця. Владислав Дятел (45 кг) – семі-контакт – друге місце та третє у версії лайт-контакт. Данило Онацький (65 кг) у хард-боксингу – перше, та друге – у лайт-контакті. Єгор Горбач (65 кг) у хард-боксингу – перше місце, у лайт-контакті – третє. Третє місце посів Данило Бугрим (35 кг) у версії хард-боксинг. Богдан Ісаченко (60 кг) у версії кік-лайт став другим. Поїздка на змагання відбулася завдяки підтримці депутата облради Г. Н. Божка.
Г.М. Салата, директор ДЮСШ «Колос»
Анонси
10 лютого розпочнеться відкрита першість м.Сновськ з міні-футболу на базі Сновської ДЮСШ. Початок о 10.00.
17 лютого о 10.00 в РЦДЮТ відбудеться змагання з шашок серед особистих учасників віком від 16 років. Запис на участь у змаганнях – за тел.: 2-13-80 або (096)9495010.
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