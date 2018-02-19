Випробування грипом та ГРВІ

У Сновську зростає кількість хворих на грип та ГРВІ, а тепла погода цьому лише сприяє. За словами Олени Шарпан, головного лікаря РЦПМСД, лише за перші два дні тижня у лікарні зафіксовано вісім випадків грипу та більше шістдесяти – ГРВІ.
Через спалах грипу та ГРВІ з 12 лютого запровадили карантин у Сновській ЗОШ №1, Тур’янському НВК, Сновському НВК «ДНЗ ЗНЗ І-ІІ ст.» (с.Сновське), Сновському НВК «ДНЗ – СЗНЗ І ст.» та Рогізківській ЗОШ І-ІІІ ст.
На вимушені канікули з 9 лютого пішли Сновська ЗОШ № 2 та Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Якщо ситуація покращиться, то вже в понеділок, 19 лютого, всі діти знову сядуть за шкільні парти.
Тетяна ЛИТВИН
До речі, у Києві скасували заняття в 110 навчальних закладах. Заняття не проводять в усіх школах Мукачівського району Закарпаття, у Житомирі і Чернівцях. Частково пішли на карантин учні на Волині, Запоріжжі, Вінниччині, Миколаївщині, у Дніпропетровській, Рівненській, Харківській областях.
Через спалах грипу та ГРВІ з 12 лютого запровадили карантин у Сновській ЗОШ №1, Тур’янському НВК, Сновському НВК «ДНЗ ЗНЗ І-ІІ ст.» (с.Сновське), Сновському НВК «ДНЗ – СЗНЗ І ст.» та Рогізківській ЗОШ І-ІІІ ст.
На вимушені канікули з 9 лютого пішли Сновська ЗОШ № 2 та Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Якщо ситуація покращиться, то вже в понеділок, 19 лютого, всі діти знову сядуть за шкільні парти.
Тетяна ЛИТВИН
До речі, у Києві скасували заняття в 110 навчальних закладах. Заняття не проводять в усіх школах Мукачівського району Закарпаття, у Житомирі і Чернівцях. Частково пішли на карантин учні на Волині, Запоріжжі, Вінниччині, Миколаївщині, у Дніпропетровській, Рівненській, Харківській областях.
Комментариев нет:
Отправить комментарий