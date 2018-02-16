ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ голови райдержадміністрації

23 лютого о 10.00 у залі засідань РДА відбудеться публічний звіт голови Сновської районної державної адміністрації Валерія Радібеди. Під час заходу буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їх результати, використані кошти районного бюджету та інші питання щодо діяльності Сновської РДА за 2017 рік. Регламент: 10:00 – 10:40 – презентація публічного звіту; 10:40 – 11:00 – запитання та відповіді. Запрошуються депутати районної та міської рад, представники громадської ради при РДА, професійні спілки і ЗМІ. Контактна особа Наталія Стех (т. 21433, email: schors_sorg@cg.gov.ua).
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