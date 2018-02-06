Митні платежі надходять до держбюджету

- Сергію Леонардовичу, на яких напрямках зосереджена увага поста «Сновськ»?
- Це три основні напрямки: захист економічних інтересів України (зокрема, тарифне/нетарифне регулювання); фіскальна складова, тобто наповнення державного бюджету податками та митними зборами та боротьба з митними правопорушеннями. Хотілося б зазначити, що у минулому році митним постом «Сновськ» було оформлено 5 тисяч 672 електронні митні декларації, з них у митному режимі імпорту – 1758, а експорту – 3914. Найбільший відсоток припадає на експорт шпалер – 1593 та пиломатеріалів – 1528.
- Скільки коштів було перераховано до державного бюджету в 2017 році?
- У 2017 році при митному оформленні товарів і транспортних засобів на м.п. «Сновськ» суб’єктами було сплачено до Державного бюджету України 287 мільйонів 291 тисячу митних платежів.
- Яке з підприємств є основним платником податків в зоні діяльності м.п. «Сновськ»?
- Левову частку митного платежу склав ПАТ «Слов’янські шпалери» - близько 230 млн.
- Чи постачає Сновщина якісь товари за кордон?
- Так. Наш регіон – експортно-орієнтовний. Найчастіше постачаємо пиломатеріали, в основному до Туреччини, зернові культури – в Азію, Африку та країни Європейського Союзу та кондитерські вироби (Молдова, Німеччина, Естонія).
- Як часто відбуваються порушення митних правил?
- Порушення відбуваються кожного року. В 2017 їх було зафіксовано три. Найбільш поширеними є розпорядження товарами, митне оформлення яких ще не закінчене та недекларування товарів, які переміщаються через митний кордон України. Наша служба активно бореться з правопорушниками, які за скоєні ними протиправні дії сплачують штраф. Його величина залежить від тяжкості вчиненого правопорушення.
- Чи виникли за останні роки якісь новації?
- Основною новацією в нашій діяльності є той фактор, що до жовтня 2017 року митне оформлення та контроль товарів здійснювався відділом митного оформлення №1 (в пункті пропуску), а відділ митного оформлення №2 здійснював митне оформлення лише ПАТ «Слов’янські шпалери», а вже після жовтня перший відділ здійснює контроль та оформлення товарів, які безпосередньо знаходяться в зоні митного контролю залізничної станції «Сновськ».
- Дякую за розмову і бажаю успіхів!
Розмовляла
Тетяна ЛИТВИН
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