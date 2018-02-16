У січні допомогу по вагітності та пологах від Фонду соцстрахування отримали 16 000 працюючих жінок

Фонд соціального страхування України у січні 2018 року профінансував допомогу по вагітності та пологах для 16 283 застрахованих осіб. Загальна сума виплат склала 296,6 млн грн.
Допомога по вагітності та пологах надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за весь період відпустки у розмірі 100% середньої заробітної плати і не залежить від страхового стажу. Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
За словами директора виконавчої дирекції ФССУ Євгена Баженкова, у більшості випадків Фондом здійснюється фінансування допомоги за 126 календарних днів відпустки по вагітності та пологах. Матеріальне забезпечення перераховується Фондом на окремий поточний рахунок роботодавця не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заяви-розрахунку.
Роботодавець здійснює виплату допомоги по вагітності та пологах від ФССУ застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений для виплати заробітної плати.
Нагадаємо, загальний обсяг виплат вагітним та породіллям у 2017 році склав 3,23 млрд грн, що на 33,4% більше, ніж у 2016 році. Загалом минулого року було профінансовано надання допомоги по вагітності та пологах 205 675 застрахованим особам.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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