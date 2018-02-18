воскресенье, 18 февраля 2018 г.

«Я МАЮ ПРАВО!». 

 Сновський районний відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області продовжує роботу в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!».  21.02.2018 року буде проведена  « гаряча телефонна лінія » із 
населенням району. Прийом буде проводити начальник відділу Реута Юлія 
В’ячеславівна з 10.00 до 13.00. за телефоном 2 12 41.
Дякуємо за співпрацю! Гарного дня!
Автор: на
Ярлыки:

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