Сновський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області продовжує роботу в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 21.02.2018 року буде проведена « гаряча телефонна лінія » із населенням району. Прийом буде проводити начальник відділу Реута Юлія В’ячеславівна з 10.00 до 13.00. за телефоном 2 12 41. Дякуємо за співпрацю! Гарного дня!
воскресенье, 18 февраля 2018 г.
«Я МАЮ ПРАВО!».
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