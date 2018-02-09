Професійна адаптація учасників АТО. Звертайтеся!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції» учасники антитерористичної операції з числа осіб, яким встановлено один із таких статусів: інвалід війни, учасник бойових дій, учасник війни, мають право на професійну адаптацію за робітничими професіями. У 2017 році 8 учасників АТО пройшли навчання в Щорській автомобільній школі та отримали водійські права категорії «В».
Згідно із планом заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції на 2018 рік, який затверджено Сновською РДА, учасники АТО мають можливість пройти навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного бюджету за скороченими термінами (до 12 місяців).
Учасники антитерористичної операції, які бажають отримати послуги з професійної адаптації, повинні звернутись до управління соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації за адресою: м. Сновськ, вул. Гомельська, 26, каб. № 15.
Необхідні документи для отримання послуг з професійної адаптації: заява; копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни); копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції; копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції.
Послуги з професійного навчання надаються учаснику антитерористичної операції одноразово в порядку черговості.
Управління соцзахисту населення РДА
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