пятница, 9 февраля 2018 г.

Лариса Тєрєхова: «Допоможіть врятувати наших котів!»

Те, що останнім часом відбувається із домашніми улюбленцями  у мікрорайоні вулиці Доватора, і мене, і багатьох мешканців просто  шокує. Річ у тім, що стали зникати коти – маленькі, великі, пухнасті, короткошерстні, різні. Відбувається  таке зникнення  регулярно, у денну пору, коли,  приміром, чотирилапі домашні улюбленці гуляють на подвір’ї чи мирно сидять на парканчику.

Коли люди почали бити на сполох і досліджувати причину зникнення, з’ясувалося: котів збирає і носить до себе додому одна із місцевих мешканок. Доводиться ходити до неї, стукати у двері й хвіртку, відшуковувати (у антисанітарних умовах) своїх Мурзиків, Пушків.
Траплялися випадки, коли люди забирали їх звідти обстриженими, голодними, наляканими...
Питаю: «Кого нам залучити, - скажіть ті, хто за порядок у місті відповідає, - щоб жити без страху за своїх улюбленців?»
Вже сили нема терпіти ні собак, ні калюжі, ні ось такі приколи з котами.  Може б, замість роздутих юридичних, бухгалтерських, інших штатів хай би люди знали конкретну людину, до якої з подібними проблемами могли б звертатися у потрібну хвилину. А то  всі тикають одне на одного, а діла нема. 
Автор: на
Ярлыки:

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