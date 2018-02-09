Лариса Тєрєхова: «Допоможіть врятувати наших котів!»

Те, що останнім часом відбувається із домашніми улюбленцями у мікрорайоні вулиці Доватора, і мене, і багатьох мешканців просто шокує. Річ у тім, що стали зникати коти – маленькі, великі, пухнасті, короткошерстні, різні. Відбувається таке зникнення регулярно, у денну пору, коли, приміром, чотирилапі домашні улюбленці гуляють на подвір’ї чи мирно сидять на парканчику.
Коли люди почали бити на сполох і досліджувати причину зникнення, з’ясувалося: котів збирає і носить до себе додому одна із місцевих мешканок. Доводиться ходити до неї, стукати у двері й хвіртку, відшуковувати (у антисанітарних умовах) своїх Мурзиків, Пушків.
Траплялися випадки, коли люди забирали їх звідти обстриженими, голодними, наляканими...
Питаю: «Кого нам залучити, - скажіть ті, хто за порядок у місті відповідає, - щоб жити без страху за своїх улюбленців?»
Вже сили нема терпіти ні собак, ні калюжі, ні ось такі приколи з котами. Може б, замість роздутих юридичних, бухгалтерських, інших штатів хай би люди знали конкретну людину, до якої з подібними проблемами могли б звертатися у потрібну хвилину. А то всі тикають одне на одного, а діла нема.
Коли люди почали бити на сполох і досліджувати причину зникнення, з’ясувалося: котів збирає і носить до себе додому одна із місцевих мешканок. Доводиться ходити до неї, стукати у двері й хвіртку, відшуковувати (у антисанітарних умовах) своїх Мурзиків, Пушків.
Траплялися випадки, коли люди забирали їх звідти обстриженими, голодними, наляканими...
Питаю: «Кого нам залучити, - скажіть ті, хто за порядок у місті відповідає, - щоб жити без страху за своїх улюбленців?»
Вже сили нема терпіти ні собак, ні калюжі, ні ось такі приколи з котами. Може б, замість роздутих юридичних, бухгалтерських, інших штатів хай би люди знали конкретну людину, до якої з подібними проблемами могли б звертатися у потрібну хвилину. А то всі тикають одне на одного, а діла нема.
Комментариев нет:
Отправить комментарий