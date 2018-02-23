Бліц-опитування про Масляну

Традиційно напередодні Великого посту українці відзначають Масляну – свято, яке триває тиждень і символізує проводи зими і очікування весни. Ми запитали у сновчан, як святкували вони цього року Масляну та чи пекли її головний компонент – млинці?
Валентина Король: «Я віруюча людина, тому дотримуюся всіх правил напередодні Великого посту. Млинці у такий тиждень – обов’язкові. Найулюбленіші у моїй сім’ї – з лівером, але під час посту начинку я змінюю. Роблю їх зазвичай з сиром та сметанно-ягідним кремом. Рецепт його дуже простий, а смак – неперевершений. У блендері перемелюю улюблені ягоди (беру зазвичай полуницю чи вишню) зі сметаною та цукром. За лічені хвилини створюється вже готова та корисна начинка, яка виходить дійсно дуже смачною».
Антоніна Низковська: «Масляну відзначаємо з родиною щороку, причому з усіма традиціями. Млинці - обов’язковий компонент святкування. Якогось особливого рецепту в їх приготуванні у мене немає. Головне, думаю, залежить від придбаних продуктів. Я обираю лише домашні: і молоко, і сир та яйця. До речі, чим більше використовувати яєць, тим млинець виходить смачнішим. На Масляну першу половину тижня печу млинці, а другу – вареники. І ті, й інші дуже смачними виходять з бананами та яблуками. Я їх на терці перетираю, і млинці тоді дуже ніжні та смачні».
Надія Селезень: «Смакувати млинцями я дуже люблю, але зараз живу сама, тому цього року їх не пекла. Сходила та купила найулюбленіших – з яблуками, вже готовими, у магазині. Вважаю, що на Масляну кожен має спробувати цю традиційну страву».
Олена Коваленко (без фото): «Масляну святкуємо постійно, у родинному колі. У моїй сім’ї млинці – улюблена страва. Тому готую їх не лише на Масляну, а мало не щотижня. Якщо готую крохмальні – то обов’язково з солодкою начинкою: маком, сиром, родзинками та варенням, а якщо дріжджові (вони виходять пухкішими) – із салом. Така страва – досить ситна та смачна. У забобони на кшталт: «чим більше напекти млинців, тим багатшим будеш цього року» не вірю. Адже найголовніше у Масляну – бути разом з тими, кого любиш, та, звісно ж, мати хороший настрій».
Ніна Устименко (без фото): «Масляна – одне з моїх найулюбленіших свят. Звичайні млинці, як дріжджові, так і крохмальні, печу кожного року. А от цього разу поекспериментувала і зробила їх різнокольоровими. До звичайнісінького тіста додала натуральні барвники: сік буряка, моркви та шпинату. Отак і вийшли в мене рожеві, помаранчеві та зелені смаколики, від яких мої рідні були в захваті. А начинку роблю теж різноманітною: починаючи варенням, а закінчуючи – рибкою. Тож цього року млинці у мене на будь-який смак».
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Валентина Король: «Я віруюча людина, тому дотримуюся всіх правил напередодні Великого посту. Млинці у такий тиждень – обов’язкові. Найулюбленіші у моїй сім’ї – з лівером, але під час посту начинку я змінюю. Роблю їх зазвичай з сиром та сметанно-ягідним кремом. Рецепт його дуже простий, а смак – неперевершений. У блендері перемелюю улюблені ягоди (беру зазвичай полуницю чи вишню) зі сметаною та цукром. За лічені хвилини створюється вже готова та корисна начинка, яка виходить дійсно дуже смачною».
Антоніна Низковська: «Масляну відзначаємо з родиною щороку, причому з усіма традиціями. Млинці - обов’язковий компонент святкування. Якогось особливого рецепту в їх приготуванні у мене немає. Головне, думаю, залежить від придбаних продуктів. Я обираю лише домашні: і молоко, і сир та яйця. До речі, чим більше використовувати яєць, тим млинець виходить смачнішим. На Масляну першу половину тижня печу млинці, а другу – вареники. І ті, й інші дуже смачними виходять з бананами та яблуками. Я їх на терці перетираю, і млинці тоді дуже ніжні та смачні».
Надія Селезень: «Смакувати млинцями я дуже люблю, але зараз живу сама, тому цього року їх не пекла. Сходила та купила найулюбленіших – з яблуками, вже готовими, у магазині. Вважаю, що на Масляну кожен має спробувати цю традиційну страву».
Олена Коваленко (без фото): «Масляну святкуємо постійно, у родинному колі. У моїй сім’ї млинці – улюблена страва. Тому готую їх не лише на Масляну, а мало не щотижня. Якщо готую крохмальні – то обов’язково з солодкою начинкою: маком, сиром, родзинками та варенням, а якщо дріжджові (вони виходять пухкішими) – із салом. Така страва – досить ситна та смачна. У забобони на кшталт: «чим більше напекти млинців, тим багатшим будеш цього року» не вірю. Адже найголовніше у Масляну – бути разом з тими, кого любиш, та, звісно ж, мати хороший настрій».
Ніна Устименко (без фото): «Масляна – одне з моїх найулюбленіших свят. Звичайні млинці, як дріжджові, так і крохмальні, печу кожного року. А от цього разу поекспериментувала і зробила їх різнокольоровими. До звичайнісінького тіста додала натуральні барвники: сік буряка, моркви та шпинату. Отак і вийшли в мене рожеві, помаранчеві та зелені смаколики, від яких мої рідні були в захваті. А начинку роблю теж різноманітною: починаючи варенням, а закінчуючи – рибкою. Тож цього року млинці у мене на будь-який смак».
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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