17 лютого відбувся другий програмний день відкритої першості м.Сновськ з міні-футболу. Результати ігор розподілилися таким чином: «Легіон» (м.Сновськ) – ФК «Корюківка» - 6:4; «Тайм» (м.Сновськ) – «Електрон» (м.Сновськ) – 8:4;
ДЮСШ Сновськ – «Ветеран» (м.Городня) – 5:6; ВПУЛГ (м.Сновськ) – «Хіт» (м.Сновськ) – 5:10; «Легіон» (м.Городня) – «Тур’я» (Сновський район) – 10:7; ФК «Корюківка» - «Ветеран» (м. Городня) – 8:11; «Тайм» (м.Сновськ) – ВПУЛГ (м.Сновськ) – 6:2; «Хіт» (м.Сновськ) – ДЮСШ Сновськ – 10:2; «Тур’я» (Сновський район) – «Електрон» (м. Сновськ) – 4:15; ВПУЛГ (м.Сновськ) – ДЮСШ Сновськ – 7:5.
Черговий тур відбудеться 24 лютого о 10 годині.
Роман ГРИЦЮК
ДЮСШ Сновськ – «Ветеран» (м.Городня) – 5:6; ВПУЛГ (м.Сновськ) – «Хіт» (м.Сновськ) – 5:10; «Легіон» (м.Городня) – «Тур’я» (Сновський район) – 10:7; ФК «Корюківка» - «Ветеран» (м. Городня) – 8:11; «Тайм» (м.Сновськ) – ВПУЛГ (м.Сновськ) – 6:2; «Хіт» (м.Сновськ) – ДЮСШ Сновськ – 10:2; «Тур’я» (Сновський район) – «Електрон» (м. Сновськ) – 4:15; ВПУЛГ (м.Сновськ) – ДЮСШ Сновськ – 7:5.
Черговий тур відбудеться 24 лютого о 10 годині.
Роман ГРИЦЮК
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