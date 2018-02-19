Учитель року-2018 зі Сновська

|Тепер - курс на Запоріжжя!
Євгеній Олександрович Лахадинов, учитель фізкультури комунального закладу «Сновська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» облради, став переможцем обласного туру «Учитель року-2018» у номінації «Фізична культура».
Закінчивши у 2003 році Чернігівський педуніверситет (факультет фізвиховання), свою педагогічну діяльність він розпочав у Староборовицькій школі. Останні 10 років працює в школі-інтернаті «Казка», а також є тренером з легкої атлетики в ДЮСШ. Він активний, комунікабельний, весь час у творчому пошуку, дуже приємний і толерантний у спілкуванні, як і належить вчителю-наставнику. Вважає, що фізкультура, як ми звикли всі думати, це не тільки фізичні навантаження. «У першу чергу на заняттях іде культурне виховання, - каже Євгеній Олександрович. - Діти мають з самого початку зрозуміти, що треба приходити на урок обов`язково у спортивній формі, слухати вчителя, а не просто бігати, грати у спортивні ігри чітко за правилами. І звичайно, треба вміти зацікавити й мотивувати учнів займатися фізкультурою». До речі, деякі учні школи-інтернату займаються легкою атлетикою під його керівництвом і в ДЮСШ. Приємно, що серед юних вихованців Є.О. Лахадинова є призери обласних змагань. Окрім уроків, двічі на рік Євгеній Олександрович разом з дітьми вирушає в походи. Це традиційний одноденний похід під Михайлівку і триденний – аж у Борзнянський район, де діти зустрічаються і спілкуються з однолітками з сусідніх районів.
- Я вважаю, головне, що повинен зробити вчитель у своєму житті, це виховати хоча б одну дитину, яка піде його шляхом. І не важливо, який предмет ти викладаєш, - говорить педагог. - Мій колишній учень вже є студентом факультету фізвиховання, чому я щиро радію.
Взяти участь у конкурсі «Учитель року-2018» його спонукало бажання підвищити свій професійний рівень, адже сучасний педагог має іти в ногу з часом. Після перемоги в області, Є.О.Лахадинов має право змагатися за звання кращого вчителя на Всеукраїнському етапі конкурсу, який проходитиме в Запоріжжі. Тож побажаємо йому успіхів і нових перемог!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву Є.О.Лахадинова
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