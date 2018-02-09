пятница, 9 февраля 2018 г.

Вогонь знову нищив будівлі і майно

Відразу декілька пожеж днями сталося на території нашого району.
Третього лютого об’єктом небезпеки було помешкання низківчанина Якова Коваленка, 1928 р.н
. Пенсіонер отримав   серйозні опіки і був негайно госпіталізований до  опікового  відділення КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня». Вогнем були значно пошкоджені стіни та перекриття по всій площі житлового будинку.
А наступного дня – знову три пожежі: дві у Кучинівці й одна у Сновську. Звечора посеред ночі у Кучинівці палали господарчі будівлі, у яких знаходився різний крам, у тому числі й пиломатеріали. Страшно  те, що, окрім згорілого майна, постраждала худоба (загинула корова).
Добряче налякалися й власники магазинів «Лотос», «СеДаМ», «Приват» тощо, поблизу яких загорівся  навіс для зберігання пиломатеріалів (вул.Залізнична,8-Д). Внаслідок  пожежі знищено його покрівлю, покрівлю котельні на площі 4,5 м кв., пошкоджено перекриття та  покрівлю над магазином «Лотос»  на площі 20 м кв.
Причини пожеж з’ясовуються.  Кучинівські, приміром, «тягнуть» на зумисний підпал.
Інформуючи редакцію про дані інциденти, начальник пожежно-рятувальної частини Роман Силенко просив підкреслити, що у всіх  зазначених випадках вогнеборці діяли оперативно й тактично грамотно.
І нагадав людям, що на оперативному чергуванні у підрозділі цілодобово перебуває лише 4-5 осіб (включно із диспетчером) та одна одиниця техніки. При виїзді на пожежу додатково до підрозділу викликається резервний караул (перебуває вдома), визначений час прибуття якого складає 1 годину.
До речі, кучинівцям серед ночі допомагали сусіди-рогізківці, пожежна команда СТОВ «Щорссільгоспсервіс».

Автор: на
Ярлыки:

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