Чергова вісімнадцята сесія Сновської міської ради,

що відбулася 21 лютого, кардинально відрізнялася від районної, на якій все повирішувалось майже за лічені хвилини.
Міські ж депутати працювали без перерви із 10-00 до 14-00. І зовсім не із-за низки питань порядку денного, а через довгі обговорення ситуації, що склалася в освітянській галузі. Розворушили цю непросту ситуацію міські вчителі, котрі, керуючись багатьма чинниками, стали відстоювати свої права не лише у отриманні передбачених законодавством грошових нарахувань, а й в інших аспектах – морально-етичному і навіть психологічному.
З’ясовувати реальні картину дій місцевим обранцям допомагали голова обласної ради Ігор Вдовенко й директор ТОВ «Астра», обласний депутат Григорій Божок. Ці два авторитетні представники Сновщини у обласній раді вимушені були зранку вислуховувати від делегацій педагогів першої та другої шкіл купу доволі серйозних нарікань на роботу очільника нинішнього управління освіти Тетяни Булденко, підкріплених усними і письмовими свідченнями.
Свою позицію наполегливо тримала і Тетяна Андріївна, констатуючи позитивні напрацювання, і спроби залагодити виниклі непорозуміння. Не мовчали й міські депутати, й керівник нашої ОТГ Олександр Медведьов. Щоб хоч якось «розрулити» неприємну атмосферу зібрання, Олександр Олександрович вніс, попередньо обговоривши в комісіях, пропозицію обрати ще одним своїм заступником (із покладенням обов’язків начальника управління освіти, сім’ї, молоді та спорту) Володимира Карпенка. А Тетяні Андріївні - стати заступницею Володимира Миколайовича (із побажаннями знаходити спільну мову і негайно вирішувати озвучену проблему).
Зрештою, цього вимагає час, вимагають виборці всієї громади, котрим байдуже до чужих портфелів, але не байдуже до власного життя, безпеки і порядку у школах. Бо явно не годиться, коли там течуть крани, валиться стеля і серед зими закінчуються дрова.
Повертаючись до порядку денного сесії, зазначу: з усіх питань були прийняті відповідні рішення. У роботі пленарного засідання брали участь голови РДА й райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Міські ж депутати працювали без перерви із 10-00 до 14-00. І зовсім не із-за низки питань порядку денного, а через довгі обговорення ситуації, що склалася в освітянській галузі. Розворушили цю непросту ситуацію міські вчителі, котрі, керуючись багатьма чинниками, стали відстоювати свої права не лише у отриманні передбачених законодавством грошових нарахувань, а й в інших аспектах – морально-етичному і навіть психологічному.
З’ясовувати реальні картину дій місцевим обранцям допомагали голова обласної ради Ігор Вдовенко й директор ТОВ «Астра», обласний депутат Григорій Божок. Ці два авторитетні представники Сновщини у обласній раді вимушені були зранку вислуховувати від делегацій педагогів першої та другої шкіл купу доволі серйозних нарікань на роботу очільника нинішнього управління освіти Тетяни Булденко, підкріплених усними і письмовими свідченнями.
Свою позицію наполегливо тримала і Тетяна Андріївна, констатуючи позитивні напрацювання, і спроби залагодити виниклі непорозуміння. Не мовчали й міські депутати, й керівник нашої ОТГ Олександр Медведьов. Щоб хоч якось «розрулити» неприємну атмосферу зібрання, Олександр Олександрович вніс, попередньо обговоривши в комісіях, пропозицію обрати ще одним своїм заступником (із покладенням обов’язків начальника управління освіти, сім’ї, молоді та спорту) Володимира Карпенка. А Тетяні Андріївні - стати заступницею Володимира Миколайовича (із побажаннями знаходити спільну мову і негайно вирішувати озвучену проблему).
Зрештою, цього вимагає час, вимагають виборці всієї громади, котрим байдуже до чужих портфелів, але не байдуже до власного життя, безпеки і порядку у школах. Бо явно не годиться, коли там течуть крани, валиться стеля і серед зими закінчуються дрова.
Повертаючись до порядку денного сесії, зазначу: з усіх питань були прийняті відповідні рішення. У роботі пленарного засідання брали участь голови РДА й райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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