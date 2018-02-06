Відбулося чергове засідання громадської ради при РДА, в якому взяли участь міський голова Олександр Медведьов та керівник апарату РДА Олеся Гориченко.Окрім звіту голови громадської ради за минулий рік та затвердження плану роботи на 2018-й обговорили ряд питань, що турбують мешканців ОТГ і з якими вони звертаються до членів дорадчого органу. Найбільше їх було про благоустрій і естетичний вигляд міста.
Зокрема, про долю приміщень закритих установ у Сновську. Інформацію про це надав міський голова Олександр Медведьов. Є домовленість, що приміщення колишньої насіннєвої станції буде передано в оренду управлінню СБУ у зв’язку з тим, що планується розширення штату служби у нашому районі (як прикордонному). (Наразі триває процедура ліквідації Державної насіннєвої інспекції, все майно якої буде передано Держспоживслужбі як правонаступнику - Авт.).
Щодо залізничної лікарні та залізничного клубу, то після оформлення відповідних документів про зміну призначення приміщення, міська рада планує їх виставити на продаж. Знову звучало запитання про гаражі автопідприємства, в яких мали б розмістити шкільні автобуси. Та як виявилося, в цьому питанні міська рада досі не дійшла згоди, хоч ВАТ «Щорське АТП №17446» готове здати в оренду приміщення.
Поінформувала про роботу міської ради за минулий рік і озвучила плани на наступний начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міськради Ганна Гукун.
- Чи планує міська рада змусити власників покинутих та недобудованих будівель привести їх в порядок, щоб вони не псували естетичний вигляд Сновська? – запитав член громадської ради Іван Зуб.
- Ми займатимемося цією проблемою і притягнемо до відповідальності власників помешкань, які порушують Правила благоустрою, - відповів Олександр Олександрович.
Були зап-итання про підсипку доріг по вул Б.Хмельницького, про відсутність нормального туалету загального користування в місті тощо. У ході їх обговорення від громадської ради надійшла пропозиція міськраді зробити в центрі лавочки для відпочинку на місці напівзруйнованого паркану, де колись була Дошка пошани. А ще від Івана Зуба була внесена пропозиція міському голові про доцільність створення громадської ради при Сновській міськраді.
На закінчення засідання члени громадської ради визначилися з датою наступних зборів, а всі зауваження і пропозиції, які прозвучали на зібранні, у вигляді протокольного рішення направили до райдержадміністрації.
Лариса МАРТИНЕНКО,
голова громадської ради при РДА
Зокрема, про долю приміщень закритих установ у Сновську. Інформацію про це надав міський голова Олександр Медведьов. Є домовленість, що приміщення колишньої насіннєвої станції буде передано в оренду управлінню СБУ у зв’язку з тим, що планується розширення штату служби у нашому районі (як прикордонному). (Наразі триває процедура ліквідації Державної насіннєвої інспекції, все майно якої буде передано Держспоживслужбі як правонаступнику - Авт.).
Щодо залізничної лікарні та залізничного клубу, то після оформлення відповідних документів про зміну призначення приміщення, міська рада планує їх виставити на продаж. Знову звучало запитання про гаражі автопідприємства, в яких мали б розмістити шкільні автобуси. Та як виявилося, в цьому питанні міська рада досі не дійшла згоди, хоч ВАТ «Щорське АТП №17446» готове здати в оренду приміщення.
Поінформувала про роботу міської ради за минулий рік і озвучила плани на наступний начальник відділу економічного розвитку та інвестицій міськради Ганна Гукун.
- Чи планує міська рада змусити власників покинутих та недобудованих будівель привести їх в порядок, щоб вони не псували естетичний вигляд Сновська? – запитав член громадської ради Іван Зуб.
- Ми займатимемося цією проблемою і притягнемо до відповідальності власників помешкань, які порушують Правила благоустрою, - відповів Олександр Олександрович.
Були зап-итання про підсипку доріг по вул Б.Хмельницького, про відсутність нормального туалету загального користування в місті тощо. У ході їх обговорення від громадської ради надійшла пропозиція міськраді зробити в центрі лавочки для відпочинку на місці напівзруйнованого паркану, де колись була Дошка пошани. А ще від Івана Зуба була внесена пропозиція міському голові про доцільність створення громадської ради при Сновській міськраді.
На закінчення засідання члени громадської ради визначилися з датою наступних зборів, а всі зауваження і пропозиції, які прозвучали на зібранні, у вигляді протокольного рішення направили до райдержадміністрації.
Лариса МАРТИНЕНКО,
голова громадської ради при РДА
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