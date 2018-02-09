Викрили угруповання торгівців зброєю

Співробітники Служби безпеки України припинили у Чернігові діяльність угруповання, яке займалось незаконним виготовленням, переробкою та торгівлею вогнепальною зброєю.
Правоохоронці встановили, що організував угруповання співробітник Чернігівського міськвідділу поліції. За інформацією спецслужби, зловмисники планували налагодити канал нелегального переправлення вогнепальної зброї та комплектуючих до неї на територію РФ.
Оперативники спецслужби задокументували низку реалізацій ділками пістолетів марок «Парабелум», «Вальтер» та «ПМ», набоїв до них та холодної зброї. Під час спецоперації співробітники СБ України затримали учасників угруповання у центрі Чернігова під час спроби збуту пістолетів «ТТ», Макарова та майже двохсот набоїв до них. У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили майже двадцять одиниць вогнепальної зброї: автомати, пістолети різних модифікацій, гвинтівки, капсулі та гільзи для виготовлення набоїв, корпуси, частини та комплектуючі для виготовлення нарізної зброї та ємності з порохом. Вилучена зброя та боєприпаси направлені для проведення експертиз. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 ККУ, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників угруповання та встановлення походження зброї. Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.
Правоохоронці встановили, що організував угруповання співробітник Чернігівського міськвідділу поліції. За інформацією спецслужби, зловмисники планували налагодити канал нелегального переправлення вогнепальної зброї та комплектуючих до неї на територію РФ.
Оперативники спецслужби задокументували низку реалізацій ділками пістолетів марок «Парабелум», «Вальтер» та «ПМ», набоїв до них та холодної зброї. Під час спецоперації співробітники СБ України затримали учасників угруповання у центрі Чернігова під час спроби збуту пістолетів «ТТ», Макарова та майже двохсот набоїв до них. У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили майже двадцять одиниць вогнепальної зброї: автомати, пістолети різних модифікацій, гвинтівки, капсулі та гільзи для виготовлення набоїв, корпуси, частини та комплектуючі для виготовлення нарізної зброї та ємності з порохом. Вилучена зброя та боєприпаси направлені для проведення експертиз. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 ККУ, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників угруповання та встановлення походження зброї. Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.
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