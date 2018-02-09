Чим вища майстерність лікаря, тим менше неприємних відчуттів отримують пацієнти

Напевно, не знайдеться жодної людини, яка б не була вдячна «зубному лікарю» за позбавлення від болю. Олександр Федорович КИСЛУХО рятує людей від нього своїми золотими руками в рідній Петрівці з 1978 року! До кабінету лікаря в амбулаторії загальної практики сімейної медицини звертаються щодня не менше десяти пацієнтів різного віку. Приїжджають лікувати зуби і з Хотунич, Камки, Старої Рудні і Смячі.
- Роблю також і профілактичні огляди зубів у школярів. Це нині всіх учнів на нашому кущі звели в один навчальний заклад у Петрівці, а колись доводилося 10 разів на рік пакувати обладнання, інструменти, препарати і переїжджати від школи до школи. Бувають термінові виклики і у вихідні дні, як і в будь-якого медика, - говорить лікар.
До речі, перша стоматологічна турбінна приставка в районі з’явилася саме в Петрівці. Завдяки їй лікування зубів стало майже безболісним. У Сновську таке обладнання придбали лише в минулому році. Тож не бійтеся відвідувати стоматолога хоча б раз на рік, і ваша усмішка буде дійсно голлівудською!
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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