Маленьке село виховає ще не одне покоління працьовитих та добрих людей

Сновське – звичайнісіньке невеличке село, в якому проживає 461 житель. Має воно і свої переваги, і недоліки. Безробіття, відсутність транспортного сполучення з містом, погані дороги. На противагу цьому – неймовірної краси природа, родючі землі та найголовніше – щирі, працьовиті люди, які роблять все для того, щоб їх маленька батьківщина не зникла з карти України.
Серед таких – завідуюча фельдшерським пунктом Наталія Шпуренко (на знімку), справжній професіонал у своїй справі, з медичним стажем роботи в 24 роки. Вона поділилася тим, яка у Сновському справа з медициною:
- Будівля, у якій ми працюємо зараз – в аварійному стані, тому найближчим часом нас переселятимуть у одне приміщення із сільською радою, нині там закінчуються ремонтні роботи. Люди хворіють однаково, як в містах, так і в селах, тому роботи у мене завжди вистачає. Особливо зараз, у період значних перепадів температури, хворих побільшало: переважно звертаються до ФАПу з ГРВІ, бронхітами, гіпертонією. Є у нас і аптека, тому всі найнеобхідніші препарати можна купити одразу тут, на місці. Оновлюємо її раз на два тижні, ліки закуповуємо в Чернігові в мережі аптек «Добрий лікар». Вони там і по ціні прийнятні, і на якість ще не було жодних скарг. До того ж надаються безкоштовні ліки для невідкладної допомоги, тож препаратами село забезпечене.
У приміщенні тепло та охайно, квіти на підвіконні, шафах та підлозі надають домашнього затишку. – А весною та влітку у нас тут взагалі краса. ФАП з усіх боків оточує яскрава та красива клумба, це старається моя помічниця Тамара Клименко. Вона дійсно тут на своєму місці, без її допомоги мені було б набагато важче справлятися з усіма обов’язками, - каже Наталія Василівна.
Жінка обслуговує три села: Сновське, Єнькову Рудню та Михайлівку. До кожного добирається самостійно, проте на свою роботу не жаліється – в іншій галузі себе просто не уявляє. Найбільшу увагу вона приділяє діткам (бо сама ж багатодітна мати), цього року в селі їх (до одного року) аж семеро і двоє очікуються. До кожного з них, раз на тиждень, а то й частіше, фельдшерка навідується.
Почувши про спалахи дифтерії та кору, жителі села активно вакцинуються. Якщо діти майже всі зі щепленням, то дорослі його робитимуть якраз на день закоханих. Спеціальне обладнання для зберігання вакцини тут наявне.
Лише добрими словами характеризують у селі Валентину Ушату – завідуючу будинком культури. Вже 26 років жінка організовує для своїх односельчан яскраві та насичені свята. За її ініціативи в Сновському створено жіночий ансамбль, у якому виступають 12 чудових солісток, танцювальний колектив та драматичний гурток. Валентина Павлівна згуртувала біля себе талановитих та небайдужих людей, які роблять все для того, щоб створити на селі справжні розваги.
- До кожного свята ми створюємо унікальний сценарій, не схожий на попередній. Зараз готуємо заходи до інших дат. Не знаю, що б я робила без цих талановитих та працьовитих людей. Саме завдяки ним у нас і виходять такі хороші та незабутні дійства, - говорить пані Валентина.
Рік тому у будинку культури зробили ремонт: замінили підлогу та балки на сцені, закупили нові колонки та сценічний одяг. Загалом, тут намагаються створювати всі умови для розвитку творчих здібностей місцевих жителів.
Працює в Сновському НВК «ДНЗ ЗНЗ І-ІІ ст.», очолюване мудрим та відповідальним керівником Наталією Сергійко, яка розповіла про свою діяльність.
Вистачає і підручників, і роздаткового матеріалу, навіть проектор придбали, хоч і через модем маємо доступ до мережі Інтернет. Два роки тому сільська рада виділила нам кошти для купівлі всього необхідного, тому зараз жодних проблем немає. Єдине – всі ми переживаємо через кількість учнів у школі. Цього року, випустивши дев’ятикласників, перший клас ми не набираємо.
При школі працює і їдальня. Батьки та учні нею задоволені, наші кухарі готують з душею, їх страви смачні та поживні, а обід коштує лише 7 гривень. У приміщенні, як бачите, дуже тепло. У нас своя котельня, дров в якій однозначно вистачить на весь опалювальний сезон.
Є в Сновському і бібліотека. Її завідувач Ніна Ісаченко всіма силами намагається прививати у людей любов до книги: організовує книжкові виставки, постійно поповнює книгозбірню новими примірниками, влаштовує різноманітні вечори. І це їй вдається, адже читає у селі більшість мешканців.
Тут ще є два магазини, пилорама та відділення зв’язку. Кожна з цих структур – важливий елемент для існування та розвитку громади. До речі, її члени твердо вірять, що в їх маленькому селі виросте ще не одне покоління добрих та щирих людей.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Серед таких – завідуюча фельдшерським пунктом Наталія Шпуренко (на знімку), справжній професіонал у своїй справі, з медичним стажем роботи в 24 роки. Вона поділилася тим, яка у Сновському справа з медициною:
- Будівля, у якій ми працюємо зараз – в аварійному стані, тому найближчим часом нас переселятимуть у одне приміщення із сільською радою, нині там закінчуються ремонтні роботи. Люди хворіють однаково, як в містах, так і в селах, тому роботи у мене завжди вистачає. Особливо зараз, у період значних перепадів температури, хворих побільшало: переважно звертаються до ФАПу з ГРВІ, бронхітами, гіпертонією. Є у нас і аптека, тому всі найнеобхідніші препарати можна купити одразу тут, на місці. Оновлюємо її раз на два тижні, ліки закуповуємо в Чернігові в мережі аптек «Добрий лікар». Вони там і по ціні прийнятні, і на якість ще не було жодних скарг. До того ж надаються безкоштовні ліки для невідкладної допомоги, тож препаратами село забезпечене.
У приміщенні тепло та охайно, квіти на підвіконні, шафах та підлозі надають домашнього затишку. – А весною та влітку у нас тут взагалі краса. ФАП з усіх боків оточує яскрава та красива клумба, це старається моя помічниця Тамара Клименко. Вона дійсно тут на своєму місці, без її допомоги мені було б набагато важче справлятися з усіма обов’язками, - каже Наталія Василівна.
Жінка обслуговує три села: Сновське, Єнькову Рудню та Михайлівку. До кожного добирається самостійно, проте на свою роботу не жаліється – в іншій галузі себе просто не уявляє. Найбільшу увагу вона приділяє діткам (бо сама ж багатодітна мати), цього року в селі їх (до одного року) аж семеро і двоє очікуються. До кожного з них, раз на тиждень, а то й частіше, фельдшерка навідується.
Почувши про спалахи дифтерії та кору, жителі села активно вакцинуються. Якщо діти майже всі зі щепленням, то дорослі його робитимуть якраз на день закоханих. Спеціальне обладнання для зберігання вакцини тут наявне.
Лише добрими словами характеризують у селі Валентину Ушату – завідуючу будинком культури. Вже 26 років жінка організовує для своїх односельчан яскраві та насичені свята. За її ініціативи в Сновському створено жіночий ансамбль, у якому виступають 12 чудових солісток, танцювальний колектив та драматичний гурток. Валентина Павлівна згуртувала біля себе талановитих та небайдужих людей, які роблять все для того, щоб створити на селі справжні розваги.
- До кожного свята ми створюємо унікальний сценарій, не схожий на попередній. Зараз готуємо заходи до інших дат. Не знаю, що б я робила без цих талановитих та працьовитих людей. Саме завдяки ним у нас і виходять такі хороші та незабутні дійства, - говорить пані Валентина.
Рік тому у будинку культури зробили ремонт: замінили підлогу та балки на сцені, закупили нові колонки та сценічний одяг. Загалом, тут намагаються створювати всі умови для розвитку творчих здібностей місцевих жителів.
Працює в Сновському НВК «ДНЗ ЗНЗ І-ІІ ст.», очолюване мудрим та відповідальним керівником Наталією Сергійко, яка розповіла про свою діяльність.
Вистачає і підручників, і роздаткового матеріалу, навіть проектор придбали, хоч і через модем маємо доступ до мережі Інтернет. Два роки тому сільська рада виділила нам кошти для купівлі всього необхідного, тому зараз жодних проблем немає. Єдине – всі ми переживаємо через кількість учнів у школі. Цього року, випустивши дев’ятикласників, перший клас ми не набираємо.
При школі працює і їдальня. Батьки та учні нею задоволені, наші кухарі готують з душею, їх страви смачні та поживні, а обід коштує лише 7 гривень. У приміщенні, як бачите, дуже тепло. У нас своя котельня, дров в якій однозначно вистачить на весь опалювальний сезон.
Є в Сновському і бібліотека. Її завідувач Ніна Ісаченко всіма силами намагається прививати у людей любов до книги: організовує книжкові виставки, постійно поповнює книгозбірню новими примірниками, влаштовує різноманітні вечори. І це їй вдається, адже читає у селі більшість мешканців.
Тут ще є два магазини, пилорама та відділення зв’язку. Кожна з цих структур – важливий елемент для існування та розвитку громади. До речі, її члени твердо вірять, що в їх маленькому селі виросте ще не одне покоління добрих та щирих людей.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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