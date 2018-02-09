Новий розмір адмінзбору за державну реєстрацію прав та їх обтяжень

Із 1 січня адмінзбір розраховується від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому на перше січня календарного року. Оскільки з 1 січня набрав чинності Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік», яким встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1762 грн на місяць.
За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій справляється адмінзбір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 180 грн. За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у т. ч. виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адмінзбір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 70 грн. За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», справляється адмінзбір: 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в паперовій формі – 40 грн; 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації адвокатами, нотаріусами шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав – 70 грн. У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адмінзбір не повертається.
Звільняються від сплати адмінзбору: 1) фізичні та юридичні особи – під час проведення держреєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного і добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1.01.1993 р. прожили або відпрацювали в зоні безумовного відселення не менше 2 років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше 3-х років; 4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1.01.1993 р. вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше 4-х років; 5) інваліди ІІ світової війни, особи із числа учасників АТО, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів, які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; 6) інваліди І та ІІ груп; 7) Нацбанк України; 8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування; 9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
Тетяна ВАСИЛЬЧЕНКО, державний нотаріус
За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій справляється адмінзбір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 180 грн. За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у т. ч. виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адмінзбір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 70 грн. За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», справляється адмінзбір: 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в паперовій формі – 40 грн; 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації адвокатами, нотаріусами шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав – 70 грн. У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адмінзбір не повертається.
Звільняються від сплати адмінзбору: 1) фізичні та юридичні особи – під час проведення держреєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного і добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1.01.1993 р. прожили або відпрацювали в зоні безумовного відселення не менше 2 років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше 3-х років; 4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1.01.1993 р. вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше 4-х років; 5) інваліди ІІ світової війни, особи із числа учасників АТО, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів, які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; 6) інваліди І та ІІ груп; 7) Нацбанк України; 8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування; 9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
Тетяна ВАСИЛЬЧЕНКО, державний нотаріус
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