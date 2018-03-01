Де поділися платіжки за газ?

Редакційні телефони останніми днями стали червоніти від запитань, чому на початку березня нема платіжок за спожитий газ у січні. Ось що вдалося з’ясувати нашому «Променю» у фахівців ТОВ «Чернігівгаззбут».
Як розповіла фахівець товариства «Чернігівгаззбут» Наталія Свириденко, відсутність платіжних документів виникла через технічні причини. «У зв’язку з новаціями у сфері субсидіювання, а саме монетизації субсидій на рівні постачальників послуг, друк квитанцій дещо затримується. Наразі відбувається доопрацювання програмного забезпечення для коректного відображення сум державних дотацій. Щоб не накопичувати боргів, радимо оплатити суму за фактично спожиту послугу по абонентській книжці чи взагалі без квитанції в банківській установі, поштовому відділенні. При цьому оператор має обов’язково вказати в реєстрі та в чеку про оплату початкові і кінцеві показання лічильника газу».
Словом, дорогі споживачі, вирішуйте самі. І знайте: можна самому розрахувати суму, помноживши фактичний обсяг спожитого газу на ціну кубометра (6,96 грн.)
До речі, нинішні незручності газівники обіцяють вирішити у березні.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Як розповіла фахівець товариства «Чернігівгаззбут» Наталія Свириденко, відсутність платіжних документів виникла через технічні причини. «У зв’язку з новаціями у сфері субсидіювання, а саме монетизації субсидій на рівні постачальників послуг, друк квитанцій дещо затримується. Наразі відбувається доопрацювання програмного забезпечення для коректного відображення сум державних дотацій. Щоб не накопичувати боргів, радимо оплатити суму за фактично спожиту послугу по абонентській книжці чи взагалі без квитанції в банківській установі, поштовому відділенні. При цьому оператор має обов’язково вказати в реєстрі та в чеку про оплату початкові і кінцеві показання лічильника газу».
Словом, дорогі споживачі, вирішуйте самі. І знайте: можна самому розрахувати суму, помноживши фактичний обсяг спожитого газу на ціну кубометра (6,96 грн.)
До речі, нинішні незручності газівники обіцяють вирішити у березні.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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