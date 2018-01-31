Спрощена процедура проставлення апостиля

Донедавна жителям всіх областей потрібно було їхати з цією метою до столиці. Відтепер, завдяки запровадженню Електронного реєстру апостилів, уповноважені органи можуть дистанційно опрацьовувати документи, і громадянам більше не потрібно гаяти свій час та витрачати чималі гроші на поїздку до Києва.
Система електронного сервісу з проставлення апостиля, яка дозволяє громадянам подавати документи для їх посвідчення за місцем проживання, реалізована в 23 країнах, і тепер до них приєдналася також Україна. Електронний сервіс з проставлення апостиля на офіційних документах, що видані органами юстиції, на рішеннях суду, нотаріально завірених документах запрацював 20 листопада 2015 року. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, було створено Електронний реєстр апостилів, який є єдиною електронною базою даних, що містить відомості про всі проставлені апостилі з дня початку його роботи.
Для проставлення апостиля необхідно подати заяву (окремо для кожного документа), оригінал документа, на якому мають проставити апостиль, а також паспорт громадянина України або ж національний паспорт іноземця. Звертатися за проставленням апостиля мають право також особи без громадянства. Вартість штампу апостиля для громадян України, іноземців та осіб без громадянства складає 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн.), юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.). Від оплати цієї послуги звільнені інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти. Процедура займає всього 2 робочі дні, і лише у таких випадках, як необхідність отримання зразка підпису, відбитка печатки або штампа або ж здійснення перевірки документів її може бути продовжено до 20 робочих днів.
На протязі 2017 року працівниками Сновського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Чернігівській області було прийнято 4 заяви щодо проставлення апостиля ( проставленоно апостилі на 3-х свідоцтвах, які будуть пред’являтися на території Держави Ізраіль, на 1-му свідоцтві, яке буде пред’являтися на території Італії, на 1-му св-ві, яке буде пред’являтися на території Польщі, на 1-му св-ві, яке буде пред’являтися на території Російської Федерації )
Отже, на даний час громадяни можуть звертатися за проставленням апостиля до відділів державної реєстрації актів цивільного стану, отримувати цю послугу без тривалого очікування та зайвих витрат.
Сновський районний відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області
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