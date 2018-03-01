пятница, 23 марта 2018 г.

Шевченківський тиждень у Сновській ЗОШ №1 «Незабутній Шевченко»

Щороку на початку березня  в Сновській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відбувається низка заходів, яку традиційно називають Шевченківським тижнем.

Розпочався в цьому році він книжково-ілюстративною виставкою «Уклін тобі, Тарасе!», яку організувала і підготувала бібліотекар А.А. Зорко. Проведено конкурс стіннівок «Шевченко і світ», у якому учні 6-А здобули перемогу.
У цей день під керівництвом О.П. Коржавіної  в школі пройшла Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник». Учасниками гри були учні 5-6 класів.
7  березня класними керівниками були проведені виховні години «Незабутній Шевченко» (біографічними сторінками поета). Учителем  української мови та літератури В.В. Василенко  для 9-10 класів підготовлено захід «Влучне слово Т.Г. Шевченка. Гортаючи сторінки «Кобзаря». Учні продемонстрували свої акторські здібності, інсценуючи уривки із поем Шевченка. Для учнів 11-х класів була проведена літературна світлиця.
А 12 березня все присвячувалося  українській пісні. Під час перерв звучали вірші Т.Г. Шевченка, покладені на музику «Піснею до серця, серцем до народу». На великих перервах  проводилося мікрофонне тестування «Чи знаю я Шевченка?», у якому  всі учні нашої школи  брали активну участь, а за правильні відповіді отримували солодкі подарунки. Також був проведений конкурс художнього читання, у якому  взяли участь  учні 5-1 класів.
13 березня  стало днем української мови, 14 березня присвячувалося  Дню мистецтва і кіно.
Загалом Шевченківський тиждень пройшов на високому рівні. Учні із задоволенням брали участь у роботі та продемонстрували знання із життєпису Тараса Шевченка.

О.ГАВРИЛЕЦЬ,
заступник директора з виховної  роботи
Автор: на

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