Про призов громадян на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року

Н А К А З У Ю: 1. Провести призов громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України у квітні-травні 2018 року. 2. Викликати на призовну дільницю Сновського району для призову на строкову військову службу громадян
України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку, або втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу і не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених ст.ст.17, 18 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII (зі змінами) та не були призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки. 3. Всі громадяни України, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Миру,17 в зазначений час з документами, вказаними в особистих повістках. Громадяни України, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути в військовий комісаріат, маючи при собі документи, які посвідчують особу. 4. Всі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Сновського району, зобов’язані негайно повернутись до місця постійного проживання та з’явитись у військовий комісаріат для проходження призовної комісії. 5. Громадяни України, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 6. На підставі ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
І.БАТЮК, військовий комісар
Сновського райвійськкомісаріату, підполковник
України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку, або втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу і не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених ст.ст.17, 18 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII (зі змінами) та не були призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки. 3. Всі громадяни України, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Миру,17 в зазначений час з документами, вказаними в особистих повістках. Громадяни України, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути в військовий комісаріат, маючи при собі документи, які посвідчують особу. 4. Всі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Сновського району, зобов’язані негайно повернутись до місця постійного проживання та з’явитись у військовий комісаріат для проходження призовної комісії. 5. Громадяни України, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 6. На підставі ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
І.БАТЮК, військовий комісар
Сновського райвійськкомісаріату, підполковник
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