Олександр Ясенчук презентував нову книгу

16 березня у Сновському історичному музеї відбулася презентація книги Олександра Ясенчука «Чернігів часів української революції 1917-1918 рр.».
До музею завітали одинадцятикласники місцевої гімназії, з якими Олександр Ясенчук поспілкувався та розповів багато цікавих історичних фактів та передумови до написання даної книги.
- Книга складається з сюжетів, які об’єднані однією ідеєю – донести до читача інформацію про події української революції, які відбувалися у Чернігові. Кожен сюжет включає в себе фотографію того часу та історичну розвідку про дане місце, - розповідає автор.
«Чернігів часів української революції 1917-1918 рр.» стане справжньою знахідкою для тієї когорти населення, яким цікава історія нашої країни. Пан Олександр прочитав школярам цікаву лекцію про історію української революції у Сновському районі, навівши маловідомі факти про їх маленьку батьківщину.
Допоміг організувати цей захід депутат обласної ради Олег Хасенко. Особисто відвідав презентацію і перший заступник голови РДА Володимир Карпенко.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
До музею завітали одинадцятикласники місцевої гімназії, з якими Олександр Ясенчук поспілкувався та розповів багато цікавих історичних фактів та передумови до написання даної книги.
- Книга складається з сюжетів, які об’єднані однією ідеєю – донести до читача інформацію про події української революції, які відбувалися у Чернігові. Кожен сюжет включає в себе фотографію того часу та історичну розвідку про дане місце, - розповідає автор.
«Чернігів часів української революції 1917-1918 рр.» стане справжньою знахідкою для тієї когорти населення, яким цікава історія нашої країни. Пан Олександр прочитав школярам цікаву лекцію про історію української революції у Сновському районі, навівши маловідомі факти про їх маленьку батьківщину.
Допоміг організувати цей захід депутат обласної ради Олег Хасенко. Особисто відвідав презентацію і перший заступник голови РДА Володимир Карпенко.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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