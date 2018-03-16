Мамі героя – квіти і подяка

Напередодні 8 березня голова міськради Олександр Медведьов, голова РДА Валерій Радібеда та військовий комісар Ігор Батюк відвідали оселю Марії Костюченко – матері Юрія Костюченка, героя, котрий віддав своє життя на сході України в 2015 році. Вони вручили жінці подарунки та квіти, згадуючи теплими та добрими словами її сина.
Нещодавно мати втратила й доньку, життя якої трагічно обірвалося в автокатастрофі. Марія Петрівна ще й досі не оговталася від цих страшних втрат, з невимовним сумом, болем та сльозами на очах вона щиро дякувала посадовцям, які не забувають ні її сина, ні її самої, і обіцяла не здаватися та жити заради тих рідних людей, які оточують її своїм теплом та турботою.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Нещодавно мати втратила й доньку, життя якої трагічно обірвалося в автокатастрофі. Марія Петрівна ще й досі не оговталася від цих страшних втрат, з невимовним сумом, болем та сльозами на очах вона щиро дякувала посадовцям, які не забувають ні її сина, ні її самої, і обіцяла не здаватися та жити заради тих рідних людей, які оточують її своїм теплом та турботою.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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