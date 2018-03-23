Сільський сход у Хотуничах

14 березня в селі Хотуничі відбувся сход громадян, участь у якому взяли секретар міської ради Наталія Самойлова, заступник начальника соцзахисту населення Олена Луц, начальник земельного відділу Валентина Недвіга та помічник-консультант народного депутата України А. Євлахова Вадим Сергійко.
В.о. старости Микола Бондар доповів громаді про зроблене у 2017 році, детально проаналізувавши те, що вдалося зробити, та те, що лишається поки що в планах. За рік створення ОТГ у Хотуничах провели освітлення (на декількох вулицях), зробили дитячий ігровий майданчик, а в будинку культури почали ремонт та заміну вікон та придбали нове музичне обладнання. За ці зміни селяни дякували міській раді.
Проте, багато чим громада не була задоволена. Люди підняли питання транспортного сполучення з містом (через село не ходить жоден автобус до Сновська! Мешканці добираються попутками, подекуди годинами стоявши на холоді). Проте влада не змогла пообіцяти виправити дану ситуацію, адже місто не має свого автопарку і єдина надія – приватні перевізники, які не хочуть їздити в село розбитими дорогами.
Хвилював людей і маршрут шкільного автобуса, який робить щоранку два рейси. Цікаво, що перший – перевозить дітей тільки з дитячого садочка та вчителів, а от школярів, які вже чекають на зупинці, забирати відмовляється, хоч і їде напівпорожнім. Через це учні постійно запізнюються на перший урок. Батьків хвилює, чому водій не може забирати одразу всіх дітей, тим більше місце у автобусі є. Це питання Наталія Володимирівна обіцяла вирішити разом з начальником відділу освіти в найближчий час.
Жителі вулиці Коцюбинського взагалі думають, що про них забули. Вона заростає кущами й деревами, через які навіть прочистити дорогу від снігу, без шкоди для тракторів неможливо. А також при найменшому зростанні напруги ця вулиця залишається без світла. Коли за вікном вітер – світло зникає, бо підстанція заросла кущами та бур’янами. Мешканці неодноразово зверталися до РЕМ, але поки що жодних змін немає.
Довго дискутували і про аварійні дерева, і низьку орендну плату за землі, і про розбиті дороги.
Проте такі проблеми за рік не усуваються. Наталія Володимирівна запевнила, що поступово всі болючі теми жителів Хотунич будуть вирішуватися. Вже на 2018 рік у селі заплановано замінити вікна у бібліотеці та сільській раді і продовжити освітлення вулиць села.
Цього дня мешканців Хотунич погода не радувала, ішов сильний дощ, дорога вкрита кригою, і можливо, саме тому на сход прийшло лише близько 25 осіб (із 529 по трьох селах). Проте було видно, що для тих, хто все таки добрався до сільської ради, життя та розвиток свого села на першому місці.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
В.о. старости Микола Бондар доповів громаді про зроблене у 2017 році, детально проаналізувавши те, що вдалося зробити, та те, що лишається поки що в планах. За рік створення ОТГ у Хотуничах провели освітлення (на декількох вулицях), зробили дитячий ігровий майданчик, а в будинку культури почали ремонт та заміну вікон та придбали нове музичне обладнання. За ці зміни селяни дякували міській раді.
Проте, багато чим громада не була задоволена. Люди підняли питання транспортного сполучення з містом (через село не ходить жоден автобус до Сновська! Мешканці добираються попутками, подекуди годинами стоявши на холоді). Проте влада не змогла пообіцяти виправити дану ситуацію, адже місто не має свого автопарку і єдина надія – приватні перевізники, які не хочуть їздити в село розбитими дорогами.
Хвилював людей і маршрут шкільного автобуса, який робить щоранку два рейси. Цікаво, що перший – перевозить дітей тільки з дитячого садочка та вчителів, а от школярів, які вже чекають на зупинці, забирати відмовляється, хоч і їде напівпорожнім. Через це учні постійно запізнюються на перший урок. Батьків хвилює, чому водій не може забирати одразу всіх дітей, тим більше місце у автобусі є. Це питання Наталія Володимирівна обіцяла вирішити разом з начальником відділу освіти в найближчий час.
Жителі вулиці Коцюбинського взагалі думають, що про них забули. Вона заростає кущами й деревами, через які навіть прочистити дорогу від снігу, без шкоди для тракторів неможливо. А також при найменшому зростанні напруги ця вулиця залишається без світла. Коли за вікном вітер – світло зникає, бо підстанція заросла кущами та бур’янами. Мешканці неодноразово зверталися до РЕМ, але поки що жодних змін немає.
Довго дискутували і про аварійні дерева, і низьку орендну плату за землі, і про розбиті дороги.
Проте такі проблеми за рік не усуваються. Наталія Володимирівна запевнила, що поступово всі болючі теми жителів Хотунич будуть вирішуватися. Вже на 2018 рік у селі заплановано замінити вікна у бібліотеці та сільській раді і продовжити освітлення вулиць села.
Цього дня мешканців Хотунич погода не радувала, ішов сильний дощ, дорога вкрита кригою, і можливо, саме тому на сход прийшло лише близько 25 осіб (із 529 по трьох селах). Проте було видно, що для тих, хто все таки добрався до сільської ради, життя та розвиток свого села на першому місці.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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