понедельник, 26 марта 2018 г.

Формула успіху ТОВ «Гетьманське» - у людях!

Не є відкриттям правило, що перед початком весняно-польових  робіт необхідно відремонтувати сільськогосподарські знаряддя праці, провести їхній технічний огляд. Бо ж від того, наскільки готовий парк техніки, залежить швидкість і продуктивність запланованих робіт.
У ТОВ «Гетьманське», представляє яке хазяйновитий керівник Віталій Пискун, «формула успіху» розроблена й підтверджена не лише  агрономічною наукою і практикою, а передусім людьми. Такими як механізатори Максим Кононович та Ігор Васько (на знімку). Трудяться вони у напруженому ритмі, незважаючи на мінливі погодні умови, затяжну зиму, аби тільки встигнути  вчасно почати обробіток сільськогосподарських культур. У їхніх руках творяться справжні  чудеса виробництва!
Як і у колег Святослава Броварника, Ігоря Купріяна та Максима Кононовича, водія  Івана Мороза (на знімках), які дійсно вважаються головними героями успішної посівної кампанії й підготовчого до неї періоду. Це їхні вміння є запорукою виконання тих головних завдань, які ставляться як керівництвом товариства, так і самою матінкою-землею.


У «Гетьманському» сьогодні  використовуються  два потужні трактори «Джон Дір», МТЗ-82, навантажувач, причіпні агрегати,  дискові борони, риштівки,  24-рядна сівалка, культиватор для внесення безводного аміака тощо. Саме ця техніка допоможе  аграріям впоратися із 520 га соняшника і 1365 га пшениці (площі яких розміщені на територіях Менського та Сновського районів), із 1600 га ріпаку, що вирощуватиметься на грунтах Городнянщини, із іншими культурами, на які зроблено ставку у Сновському районі. Усе перелічене буде захищене міндобривами і  гербіцидами, до всього докладаються і будуть докладатися сила, знання і кошти.
Віталій Анатолійович Пискун не приховує, що одна із гарантій хорошої роботи у полі – якісний  ремонт наявної сільгосптехніки, організованість і дисципліна.  І хоч запчастин поки що надійшло всього на 70%, є всі  підстави  розраховувати на те, що найближчими днями їх дефіцит скоротиться.
А, значить, заплановані завдання  господарство обов’язково виконає.
Олена КОМПАНЕЦЬ

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