Формула успіху ТОВ «Гетьманське» - у людях!

Не є відкриттям правило, що перед початком весняно-польових робіт необхідно відремонтувати сільськогосподарські знаряддя праці, провести їхній технічний огляд. Бо ж від того, наскільки готовий парк техніки, залежить швидкість і продуктивність запланованих робіт.
Як і у колег Святослава Броварника, Ігоря Купріяна та Максима Кононовича, водія Івана Мороза (на знімках), які дійсно вважаються головними героями успішної посівної кампанії й підготовчого до неї періоду. Це їхні вміння є запорукою виконання тих головних завдань, які ставляться як керівництвом товариства, так і самою матінкою-землею.
У «Гетьманському» сьогодні використовуються два потужні трактори «Джон Дір», МТЗ-82, навантажувач, причіпні агрегати, дискові борони, риштівки, 24-рядна сівалка, культиватор для внесення безводного аміака тощо. Саме ця техніка допоможе аграріям впоратися із 520 га соняшника і 1365 га пшениці (площі яких розміщені на територіях Менського та Сновського районів), із 1600 га ріпаку, що вирощуватиметься на грунтах Городнянщини, із іншими культурами, на які зроблено ставку у Сновському районі. Усе перелічене буде захищене міндобривами і гербіцидами, до всього докладаються і будуть докладатися сила, знання і кошти.
Віталій Анатолійович Пискун не приховує, що одна із гарантій хорошої роботи у полі – якісний ремонт наявної сільгосптехніки, організованість і дисципліна. І хоч запчастин поки що надійшло всього на 70%, є всі підстави розраховувати на те, що найближчими днями їх дефіцит скоротиться.
А, значить, заплановані завдання господарство обов’язково виконає.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Як і у колег Святослава Броварника, Ігоря Купріяна та Максима Кононовича, водія Івана Мороза (на знімках), які дійсно вважаються головними героями успішної посівної кампанії й підготовчого до неї періоду. Це їхні вміння є запорукою виконання тих головних завдань, які ставляться як керівництвом товариства, так і самою матінкою-землею.
У «Гетьманському» сьогодні використовуються два потужні трактори «Джон Дір», МТЗ-82, навантажувач, причіпні агрегати, дискові борони, риштівки, 24-рядна сівалка, культиватор для внесення безводного аміака тощо. Саме ця техніка допоможе аграріям впоратися із 520 га соняшника і 1365 га пшениці (площі яких розміщені на територіях Менського та Сновського районів), із 1600 га ріпаку, що вирощуватиметься на грунтах Городнянщини, із іншими культурами, на які зроблено ставку у Сновському районі. Усе перелічене буде захищене міндобривами і гербіцидами, до всього докладаються і будуть докладатися сила, знання і кошти.
Віталій Анатолійович Пискун не приховує, що одна із гарантій хорошої роботи у полі – якісний ремонт наявної сільгосптехніки, організованість і дисципліна. І хоч запчастин поки що надійшло всього на 70%, є всі підстави розраховувати на те, що найближчими днями їх дефіцит скоротиться.
А, значить, заплановані завдання господарство обов’язково виконає.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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