Чи потрібен автовокзал на Сновщині?

Лист до редакції
31 грудня 2016 року був закритий автовокзал, який побудовано в 60-ті роки минулого століття. Ця споруда була і є однією з найкращих автостанцій у північних районах Чернігівської області. Тепер пасажири мерзнуть на пероні автовокзалу, чекаючи автобусів, у яких всього два маршрути: «Чернігів - Корюківка» та «Чернігів - Семенівка». Цими маршрутами люди їздять до Чернігова, а ще частіше - до Корюківки в лікарню.
Чому таке сталося? Як пояснили колишні касири автовокзалу, перевізники, які є в нашому районі, не уклали договорів з автовокзалом, а відправляють свої транспортні засоби з ринку, площі, від магазину «Люкс» та інших місць міста. Автовокзал став збитковим, і тому його власник вимушений був його закрити. Але чи було рішення органів місцевого самоврядування про закриття автостанції, що передбачає ст. 111 Постанови КМУ № 1184 від 26.10.2008 року зі змінами, невідомо, бо в районній газеті про це не було ніяких публікацій. Небайдужі громадяни Сновщини зібрали близько сотні підписів з питання поновлення роботи автовокзалу до Народного депутата України А.С. Євлахова та голови Чернігівської облради І.С. Вдовенка та надіслали їм це звернення. Але питання не вирішується. Чи потрібен автовокзал? Питання риторичне.
На даний час діє Закон України «Про автомобільний транспорт», Правила перевезення пасажирів, передбачені Постановою КМУ № 1184, та іншими підзаконними актами. У відповідності до ст.145 Правил перевізник зобов’язаний здійснювати перевезення пасажирів з квитками, здійснювати обов’язкове страхування пасажирів від нещасних випадків, компенсувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну. Пасажир повинен мати квиток на проїзд. Як відомо, пасажири нашого району не отримують квитків, і ніхто з них не застрахований. А пункт 11 Правил передбачає, що організатори регулярних перевезень, замовники послуг, автомобільні перевізники, самозайняті перевізники та пасажири несуть відповідальність за невиконання цих Правил. Державний контроль за дотримання цих Правил покладено на Укртранбезпеку, Держспоживінспекцію та поліцію.
Ми вважаємо, що питання автостанції має бути обговорене та вирішене громадою невідкладно.
В.І. Матвієнко, О.О. Устименко,
Л.П. Аникієнко, П.О. Тютюнник,
Ю.В. Безручко, О.В.Безручко, І.Л.Матвієнко, В.Карась, М.Булденко, В.Приходько та інші
31 грудня 2016 року був закритий автовокзал, який побудовано в 60-ті роки минулого століття. Ця споруда була і є однією з найкращих автостанцій у північних районах Чернігівської області. Тепер пасажири мерзнуть на пероні автовокзалу, чекаючи автобусів, у яких всього два маршрути: «Чернігів - Корюківка» та «Чернігів - Семенівка». Цими маршрутами люди їздять до Чернігова, а ще частіше - до Корюківки в лікарню.
Чому таке сталося? Як пояснили колишні касири автовокзалу, перевізники, які є в нашому районі, не уклали договорів з автовокзалом, а відправляють свої транспортні засоби з ринку, площі, від магазину «Люкс» та інших місць міста. Автовокзал став збитковим, і тому його власник вимушений був його закрити. Але чи було рішення органів місцевого самоврядування про закриття автостанції, що передбачає ст. 111 Постанови КМУ № 1184 від 26.10.2008 року зі змінами, невідомо, бо в районній газеті про це не було ніяких публікацій. Небайдужі громадяни Сновщини зібрали близько сотні підписів з питання поновлення роботи автовокзалу до Народного депутата України А.С. Євлахова та голови Чернігівської облради І.С. Вдовенка та надіслали їм це звернення. Але питання не вирішується. Чи потрібен автовокзал? Питання риторичне.
На даний час діє Закон України «Про автомобільний транспорт», Правила перевезення пасажирів, передбачені Постановою КМУ № 1184, та іншими підзаконними актами. У відповідності до ст.145 Правил перевізник зобов’язаний здійснювати перевезення пасажирів з квитками, здійснювати обов’язкове страхування пасажирів від нещасних випадків, компенсувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну. Пасажир повинен мати квиток на проїзд. Як відомо, пасажири нашого району не отримують квитків, і ніхто з них не застрахований. А пункт 11 Правил передбачає, що організатори регулярних перевезень, замовники послуг, автомобільні перевізники, самозайняті перевізники та пасажири несуть відповідальність за невиконання цих Правил. Державний контроль за дотримання цих Правил покладено на Укртранбезпеку, Держспоживінспекцію та поліцію.
Ми вважаємо, що питання автостанції має бути обговорене та вирішене громадою невідкладно.
В.І. Матвієнко, О.О. Устименко,
Л.П. Аникієнко, П.О. Тютюнник,
Ю.В. Безручко, О.В.Безручко, І.Л.Матвієнко, В.Карась, М.Булденко, В.Приходько та інші
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