Одинадцятикласник Вадим Анікеєнко – гордість першої школи

Обдаровані діти – майбутнє кожної нації, кожного народу. На таких дітей покладена велика відповідальність за розвиток своєї батьківщини. Без сумніву, саме обдарованою дитиною можна назвати Вадима Анікеєнка – учня Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, якого Бог щедро обдарував гострим розумом, скромністю та добротою.
Хлопець – відмінник у навчанні, претендент на золоту медаль школи. Цього року він став першим у обласній олімпіаді з історії України та першим у районних олімпіадах – з історії та трудового навчання і другим – з географії та правознавства. Проте найбільшим досягненням Вадим вважає участь в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Такі конкурси проводяться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни. Вже другий рік поспіль Вадим бере у ньому участь, отримавши перемогу спершу на районному рівні, далі – обласному.
Минулого року школяр захищав свою роботу «Історія польових досліджень Сновщини» на Всеукраїнському етапі конкурсу і здобув там омріяну перемогу.
Цього року одинадцятикласник вже переміг на районному та обласному рівнях. Він представив компетентному журі своє дослідження на тему: «Випадкові знахідки ранньослов’янської доби на території Сновщини» і вже в квітні представлятиме Чернігівщину на Всеукраїнському етапі конкурсу МАН.
Починалося все із захоплення Вадима історією нашого народу. Таку цікавість помітила і вчителька хлопця з історії Алла Єрмоленко (крім того, і керівник історичного гуртка), без сумніву – педагог від Бога у своїй сфері, бо готує учнів до подібних конкурсів ще з 2013 року, і з тих пір жоден її вихованець не повертався без чергового Диплома. Разом почали цікавитися археологією, перечитуючи безліч книжок та енциклопедій.
- Я почав збирати матеріали з археології ще з 2015 року. Таким чином, у моєму дослідженні представлені унікальні для Чернігівщини, та й загалом Лівобережної України знахідки ранньослов’янської доби: фібули римського та готського походження, монети часів Римської імперії, уламки браслетів, псевдопряжка, скроневе кільце та інші. Щоб ідентифікувати знахідки, ми з Аллою Олександрівною зверталися навіть до Британської енциклопедії, - поділився Вадим.
«Своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання – це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу».
(В.Сухомлинський).
Долучилася до розмови і вчителька хлопця: «МАН – не просто написання та захист робіт. Це величезна та клопітка праця, яку не кожен зможе витримати. На жаль, у нашому районі та області немає спеціалістів саме з археології, тому ми своїми силами знаходимо всю необхідну нам інформацію. До речі, участь у такому конкурсі надає не лише колосальний досвід, але й певні привілеї при вступі до вишів. Зокрема, отримавши перемогу на обласному рівні, до загальної кількості балів за ЗНО додається ще 5 до загальної кількості для вступу до Чернігівського або Ніжинського університету, а перемога на Всеукраїнському етапі – плюс 10 балів при вступі до будь-якого навчального закладу України на цю ж спеціальність».
Вадим – гордість всієї школи. На її базі він займається волейболом, є учасником гуртка туристів (керівник Ігор Дейнеко), що тісно взаємодіє та допомагає при вивченні історії. Проте зараз найголовніше для хлопця – достойно представити область у Києві та, звичайно ж, успішно скласти ЗНО. Тож побажаємо тобі, Вадиме, успіхів у всіх твоїх починаннях. Нехай з роками твоя жага до знань не вщухає, а батьки й земляки й надалі пишаються таким сином і інтелектуалом.
Фото автора
Тетяна ЛИТВИН
Хлопець – відмінник у навчанні, претендент на золоту медаль школи. Цього року він став першим у обласній олімпіаді з історії України та першим у районних олімпіадах – з історії та трудового навчання і другим – з географії та правознавства. Проте найбільшим досягненням Вадим вважає участь в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Такі конкурси проводяться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни. Вже другий рік поспіль Вадим бере у ньому участь, отримавши перемогу спершу на районному рівні, далі – обласному.
Минулого року школяр захищав свою роботу «Історія польових досліджень Сновщини» на Всеукраїнському етапі конкурсу і здобув там омріяну перемогу.
Цього року одинадцятикласник вже переміг на районному та обласному рівнях. Він представив компетентному журі своє дослідження на тему: «Випадкові знахідки ранньослов’янської доби на території Сновщини» і вже в квітні представлятиме Чернігівщину на Всеукраїнському етапі конкурсу МАН.
Починалося все із захоплення Вадима історією нашого народу. Таку цікавість помітила і вчителька хлопця з історії Алла Єрмоленко (крім того, і керівник історичного гуртка), без сумніву – педагог від Бога у своїй сфері, бо готує учнів до подібних конкурсів ще з 2013 року, і з тих пір жоден її вихованець не повертався без чергового Диплома. Разом почали цікавитися археологією, перечитуючи безліч книжок та енциклопедій.
- Я почав збирати матеріали з археології ще з 2015 року. Таким чином, у моєму дослідженні представлені унікальні для Чернігівщини, та й загалом Лівобережної України знахідки ранньослов’янської доби: фібули римського та готського походження, монети часів Римської імперії, уламки браслетів, псевдопряжка, скроневе кільце та інші. Щоб ідентифікувати знахідки, ми з Аллою Олександрівною зверталися навіть до Британської енциклопедії, - поділився Вадим.
«Своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання – це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу».
(В.Сухомлинський).
Долучилася до розмови і вчителька хлопця: «МАН – не просто написання та захист робіт. Це величезна та клопітка праця, яку не кожен зможе витримати. На жаль, у нашому районі та області немає спеціалістів саме з археології, тому ми своїми силами знаходимо всю необхідну нам інформацію. До речі, участь у такому конкурсі надає не лише колосальний досвід, але й певні привілеї при вступі до вишів. Зокрема, отримавши перемогу на обласному рівні, до загальної кількості балів за ЗНО додається ще 5 до загальної кількості для вступу до Чернігівського або Ніжинського університету, а перемога на Всеукраїнському етапі – плюс 10 балів при вступі до будь-якого навчального закладу України на цю ж спеціальність».
Вадим – гордість всієї школи. На її базі він займається волейболом, є учасником гуртка туристів (керівник Ігор Дейнеко), що тісно взаємодіє та допомагає при вивченні історії. Проте зараз найголовніше для хлопця – достойно представити область у Києві та, звичайно ж, успішно скласти ЗНО. Тож побажаємо тобі, Вадиме, успіхів у всіх твоїх починаннях. Нехай з роками твоя жага до знань не вщухає, а батьки й земляки й надалі пишаються таким сином і інтелектуалом.
Фото автора
Тетяна ЛИТВИН
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