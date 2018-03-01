четверг, 1 марта 2018 г.

Колишня щорська автостанція потопає у смітті

Принаймні, так вона виглядала і 23, і 24 лютого. А поблизу  розтягнутих по усій бруківці решток їжі, пластику і паперових обгорток тупцювали змерзлі люди. Чекали заїжджих із Корюківки і Семенівки маршруток. На усіх «семи вітрах», бо ні погрітися, ні навіть сховатися від негоди – не було куди. Проаналізувати з ними непривабливу картину оточуючого середовища наші журналісти не наважилися, занадто невдоволеними виглядала більшість. Поміж собою всі сварили усю разом взяту владу, навіть ту, що сном-духом не відає  про наші місцеві проблеми й труднощі...
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)