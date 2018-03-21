Фонд соцстрахування компенсував втрату заробітку за 6,3 млн днів

За оперативними даними, упродовж січня-лютого 2018 року Фондом соціального страхування України було профінансовано надання допомоги з тимчасової втрати працездатності за 704 тис лікарняних листків на загальну тривалість 6 297 675 днів. Фінансування здійснюється ФССУ своєчасно та у повному обсязі.
«Фонд компенсує застрахованим особам втрату заробітку за період хвороби або травми з 6-го дня непрацездатності. Щороку в Україні видається близько 5,4 млн лікарняних листків, більше 75% з них видані на строк від 6 днів. Загалом у минулому році Фондом профінансовано більше 4 млн лікарняних, на що направлено майже 9,5 млрд гривень», – повідомив директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Євген Баженков.
Допомога по тимчасовій втраті працездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу). Підставою для призначення допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
Зазначається, що Фонд соціального страхування України також компенсує втрату заробітку у разі необхідності догляду за хворою дитиною або членом сім’ї.
Розмір допомоги у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності, що надається за рахунок коштів ФССУ, залежить від страхового стажу та виплачується в таких розмірах:
1) 50 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;
2) 60 % середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70 % середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4) 100 % середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років;
5) 100 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства.
Фонд здійснює фінансування допомоги по тимчасовій втраті працездатності упродовж 10 робочих днів після подачі роботодавцем заяви-розрахунку до робочого органу Фонду за місцем обліку. Кошти перераховуються на окремий поточний рахунок роботодавця для виплати застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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