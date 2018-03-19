Ринку збуту продукції - зелена вулиця!

За статистичними даними, обсяги виробництва промислової продукції підприємств звітного кола за 2017 рік склали 95 млн. 301,6 тис. грн., що становить 136,2% до 2016 року.
У розрізі підприємств ситуація така: ПАТ «Щорський завод продтоварів» спрацював на 88,6% до попереднього періоду, ТОВ «Техсервіс» - 100,9%, ТОВ «Щорська меблева фабрика» наростило обсяги на 173,9%, Новоборовицький спиртовий завод – у 2,9 раза більше.
Реалізовано промислової продукції протягом 10 місяців 2017 року на суму 132,3 млн. грн., що становить 125,4% до відповідного періоду 2016 року.
Крім того, в районі функціонують підприємства деревообробної промисловості, які не входять до звітного кола. Серед них слід відзначити виробників альтернативних видів палива – це ТОВ «Кодалес» (с.Гута-Студенецька) та ТОВ «Аліта Еко» (с.Старі Боровичі). За 2017 рік підприємствами відповідно вироблено 744,9 та 1553 тонни дров’яних пелетів.
Водночас підприємства продовжують працювати на утримання та розширення ринків збуту продукції, в тому числі до інших країн світу. Промислові та сільськогосподарські підприємства району підтримують торговельні стосунки з Молдовою, Німеччиною, Литвою, Туркменістаном, Туреччиною, Узбекистаном, Йорданією, Китаєм, Індією, Мальтою, Південною Африкою, Чехією, Болгарією, Нідерландами, Великобританією, Таїландом, Бельгією, Індонезією, Португалією, Єгиптом, Пакистаном, Гонконгом, Ізраїлем.
ТОВ “Астра”, ПВТП «ЯНА», ТОВ «Щорська меблева фабрика» експортують лісоматеріали, ПАТ “Щорський завод продтоварів” - продукти харчування (кондитерські вироби), ПВТП «ЯНА» - сільгосппродукцію (просо, пшеницю, овес, коріандр, люпин, ячмінь, сорго, кукурудзу).
На експорт за 2017 рік за очікуваними даними відвантажено продукції на суму 3255,7 тис. дол. США, що на 39,4% менше, ніж у попередньому році.
Імпортувалися в район в 2017 р. паливно-мастильні матеріали (ТОВ «Астра» з Білорусії).
Для розширення ринків реалізації виробленої продукції підприємства району беруть участь у виставкових заходах, бізнес-форумах.
Відділ економічного розвитку
та ЖКГ райдержадміністрації
У розрізі підприємств ситуація така: ПАТ «Щорський завод продтоварів» спрацював на 88,6% до попереднього періоду, ТОВ «Техсервіс» - 100,9%, ТОВ «Щорська меблева фабрика» наростило обсяги на 173,9%, Новоборовицький спиртовий завод – у 2,9 раза більше.
Реалізовано промислової продукції протягом 10 місяців 2017 року на суму 132,3 млн. грн., що становить 125,4% до відповідного періоду 2016 року.
Крім того, в районі функціонують підприємства деревообробної промисловості, які не входять до звітного кола. Серед них слід відзначити виробників альтернативних видів палива – це ТОВ «Кодалес» (с.Гута-Студенецька) та ТОВ «Аліта Еко» (с.Старі Боровичі). За 2017 рік підприємствами відповідно вироблено 744,9 та 1553 тонни дров’яних пелетів.
Водночас підприємства продовжують працювати на утримання та розширення ринків збуту продукції, в тому числі до інших країн світу. Промислові та сільськогосподарські підприємства району підтримують торговельні стосунки з Молдовою, Німеччиною, Литвою, Туркменістаном, Туреччиною, Узбекистаном, Йорданією, Китаєм, Індією, Мальтою, Південною Африкою, Чехією, Болгарією, Нідерландами, Великобританією, Таїландом, Бельгією, Індонезією, Португалією, Єгиптом, Пакистаном, Гонконгом, Ізраїлем.
ТОВ “Астра”, ПВТП «ЯНА», ТОВ «Щорська меблева фабрика» експортують лісоматеріали, ПАТ “Щорський завод продтоварів” - продукти харчування (кондитерські вироби), ПВТП «ЯНА» - сільгосппродукцію (просо, пшеницю, овес, коріандр, люпин, ячмінь, сорго, кукурудзу).
На експорт за 2017 рік за очікуваними даними відвантажено продукції на суму 3255,7 тис. дол. США, що на 39,4% менше, ніж у попередньому році.
Імпортувалися в район в 2017 р. паливно-мастильні матеріали (ТОВ «Астра» з Білорусії).
Для розширення ринків реалізації виробленої продукції підприємства району беруть участь у виставкових заходах, бізнес-форумах.
Відділ економічного розвитку
та ЖКГ райдержадміністрації
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