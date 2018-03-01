Головне в дарунку – ваші теплі емоції!

Колишній переселенець, а наразі житель Сновська, прикордонник Руслан Жибер традицію дарувати квіти коханій дружині Ірині несе через роки, привчаючи до цього двох маленьких синочків. І, якщо то сімейне свято – несе своїй половинці букетики зрізаних квітів, а в більш
романтичне – як 8 Березня – готує дарунок у горщиках. Такий презент радує його половинку тривалий час і служить не лише приємним доповненням до інтер’єру, але й зберігає в собі найтепліші почуття дарувальника, які не зів’януть навіть опісля закінчення свята. (До речі, варіантів вибору різних горщиків у чарівної власниці квіткового бутіка Наталії Руденок - хоч відбавляй!)
Варто зауважити, що мода дарувати квіти в горщиках прийшла до нас із Заходу і прижилася одразу.
Хорошим тоном вважається дарування горшкових рослин із напіврозкритими бутонами ніжних забарвлень – для молодих дівчат і більш інтенсивного забарвлення, що вже повністю розкрилися – для дорослих жінок. Хоча ці думки потроху відходять у минуле, адже коли справа стосується краси будь-яких квітів – жодних рамок не існує. Важливо інше: щоб букет висловлював ваші емоції, чарівну мову тепла і любові!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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