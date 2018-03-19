понедельник, 19 марта 2018 г.

Олі Довбиш під силу усе!

Прекрасна, вишукана,  творча і креативна – то лише маленька крихточка епітетів, якими  б я охарактеризувала сновчанку Ольгу Довбиш.



Доля послала їй непрості випробування, але з настановою: «Перемагати! Радіти людям  і своєму особливому маленькому сонечку – донечці Сашеньці!»
Золоті руки має ця берегиня роду людського, рукодільниця, майстер-класи і витвори якої є взірцем краси і добра. Дивлячись на неї, навіть хмари здаються яснішими і сонце теплішим! І віра приходить: «Жінці під силу усе!»
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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