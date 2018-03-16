3 березня у Чернігові відбувся четвертий Art-проект під назвою «Fashion скарбниця-2018», традиційно продовжуючи своє існування завдяки АРТ-студії Олени Рогової.
Участь у такому світському заході взяли 12 дизайнерів з Києва, Ніжина, Сновська, Славутича та Чернігова, які продемонстрували нові колекції одягу.
Наше місто достойно представила талановитий та епатажний дизайнер, хореограф, режисер, керівник театру мод «Fashion Zone» Євгенія Гордюк, яка представила театралізований показ мод з історії костюму 1900-1980 років «Еволюція моди».
– Це був не просто звичайний показ мод. Це – справжнє шоу, в якому брали участь 38 моделей зі Сновська, Славутича та Корюківки. Приємно та показово, що саме моїм моделям довірили відкривати «Fashion скарбницю»,- ділиться дизайнерка.
Дефілювали і зовсім юні моделі школи Євгенії Гордюк від 7 до 12 років. Вони представляли одяг однієї з найвідомішої в Україні торгової марки «Sasha».
Взяли участь у заході вихованці Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2, які спробували себе у ролі моделей. Вони отримали ексклюзивний одяг та взуття від дизайнерів. Виступ цих особливих дітей не залишив байдужим нікого з присутніх.
Спробували себе в ролі моделей і відомі жінки Чернігова, які імпровізували у весняних образах. Стильний жіночий образ під назвою «Палітра душі» продемонструвала і сама Євгенія Гордюк.
Загалом захід пройшов на найвищому рівні та надовго запам’ятається жителям та гостям Чернігова.
Тетяна ЛИТВИН
Участь у такому світському заході взяли 12 дизайнерів з Києва, Ніжина, Сновська, Славутича та Чернігова, які продемонстрували нові колекції одягу.
Наше місто достойно представила талановитий та епатажний дизайнер, хореограф, режисер, керівник театру мод «Fashion Zone» Євгенія Гордюк, яка представила театралізований показ мод з історії костюму 1900-1980 років «Еволюція моди».
– Це був не просто звичайний показ мод. Це – справжнє шоу, в якому брали участь 38 моделей зі Сновська, Славутича та Корюківки. Приємно та показово, що саме моїм моделям довірили відкривати «Fashion скарбницю»,- ділиться дизайнерка.
Дефілювали і зовсім юні моделі школи Євгенії Гордюк від 7 до 12 років. Вони представляли одяг однієї з найвідомішої в Україні торгової марки «Sasha».
Взяли участь у заході вихованці Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2, які спробували себе у ролі моделей. Вони отримали ексклюзивний одяг та взуття від дизайнерів. Виступ цих особливих дітей не залишив байдужим нікого з присутніх.
Спробували себе в ролі моделей і відомі жінки Чернігова, які імпровізували у весняних образах. Стильний жіночий образ під назвою «Палітра душі» продемонструвала і сама Євгенія Гордюк.
Загалом захід пройшов на найвищому рівні та надовго запам’ятається жителям та гостям Чернігова.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий