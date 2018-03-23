Волейбол
18 березня на базі Сновської ДЮСШ відбулися обласні зональні змагання з волейболу серед районних організацій ВФСТ «Колос», на які прибули команди Ріпкинської, Менської та Городнянської районних організацій ВФСТ «Колос».
У першому поєдинку команда нашого району зустрілася з ріпкинською. Молода, зіграна команда Ріпок з початку зустрічі взяла ініціативу і в першій партії з рахунком 25:18 отримала перемогу. Але в другій і третій партії перемога була за нашою збірною. В наступній зустрічі ми впевнено перемогли менську команду. Доля виходу до фінальної частини змагань вирішувалась в поєдинку з командою Городні, яка також перемогла Ріпки та Мену. В першій партії ми перемогли Городню з рахунком 25:16, а другу та третю партію програли, відповідно, з рахунком 27:25 та 15:12. Таким чином, команда Городнянської районної організації потрапила до фіналу, а також команди Бобровицької та Борзнянської районних організацій.
Хвала нашій команді, яку представляли Володимир Карпенко, Андрій Кушнір, Роман Грицюк, Михайло Савчук, Роман Бутенко, Євген Лахадинов, Сергій Халімон та Дмитро Кошель.
Кікбоксинг
З 15 по 17 березня в Чернігові проходив чемпіонат області з кікбоксингу серед чоловіків, жінок, юніорів, юніорок, старших юнаків та юнаків і дівчат.
У змаганнях взяли участь вісім вихованців ДЮСШ «Колос» (тренер-викладач О.А. Закревський). Із восьми учасників всі стали призерами змагань. Костянтин Погорілко у лайт-контакті, Кирило Артеменко у хард-боксингу та Данило Онацький у фул-контакті вибороли перші місця, другі - у версії лайт-контакт і хард-боксинг Кирило Бабич, у хард-боксингу – Костянтин Погорілко, у лайт-контакті – Євген Акуленко, у лайт-контакті і хард-боксингу – Владислав Дятел, у лайт-контакті – Данило Онацький і Богдан Крупський, який у версії хард-боксинг став другим. Богдан Ісаченко у версії лайт-контакт та хард-боксинг виборов третє місце і третє у хард-боксингу посів Євген Акуленко.
Хочеться подякувати батькам учнів, які фінансово підтримали участь учнів у змаганнях.
Вільна боротьба
16 березня в м.Біла Церква відбувся турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2004-2006 рр.н. та молодших. Участь у змаганнях взяли більше 160 учасників з шести областей та Києва. Серед них і вісім учнів ДЮСШ «Колос» тренера-викладача А.З.Косевича. І знову серед дівчат у ваговій категорії 39 кг чемпіонкою стала Анастасія Голова, а Анастасія Бригинець у ваговій категорії 46 кг. Кіра Стеченко (вагова категорія 30 кг) стала другою. Серед юнаків (52 кг) чемпіоном став Роман Коржавін, Данило Ревенко (75 кг) виборов друге місце, а Вадим Кожемякін (34 кг) став третім.
Учні школи взяли участь у змаганнях завдяки фінансовій підтримці народного депутата України Анатолія Євлахова та батьків.
Г.САЛАТА,
голова РО ВФСТ «Колос».
18 березня на базі Сновської ДЮСШ відбулися обласні зональні змагання з волейболу серед районних організацій ВФСТ «Колос», на які прибули команди Ріпкинської, Менської та Городнянської районних організацій ВФСТ «Колос».
У першому поєдинку команда нашого району зустрілася з ріпкинською. Молода, зіграна команда Ріпок з початку зустрічі взяла ініціативу і в першій партії з рахунком 25:18 отримала перемогу. Але в другій і третій партії перемога була за нашою збірною. В наступній зустрічі ми впевнено перемогли менську команду. Доля виходу до фінальної частини змагань вирішувалась в поєдинку з командою Городні, яка також перемогла Ріпки та Мену. В першій партії ми перемогли Городню з рахунком 25:16, а другу та третю партію програли, відповідно, з рахунком 27:25 та 15:12. Таким чином, команда Городнянської районної організації потрапила до фіналу, а також команди Бобровицької та Борзнянської районних організацій.
Хвала нашій команді, яку представляли Володимир Карпенко, Андрій Кушнір, Роман Грицюк, Михайло Савчук, Роман Бутенко, Євген Лахадинов, Сергій Халімон та Дмитро Кошель.
Кікбоксинг
З 15 по 17 березня в Чернігові проходив чемпіонат області з кікбоксингу серед чоловіків, жінок, юніорів, юніорок, старших юнаків та юнаків і дівчат.
У змаганнях взяли участь вісім вихованців ДЮСШ «Колос» (тренер-викладач О.А. Закревський). Із восьми учасників всі стали призерами змагань. Костянтин Погорілко у лайт-контакті, Кирило Артеменко у хард-боксингу та Данило Онацький у фул-контакті вибороли перші місця, другі - у версії лайт-контакт і хард-боксинг Кирило Бабич, у хард-боксингу – Костянтин Погорілко, у лайт-контакті – Євген Акуленко, у лайт-контакті і хард-боксингу – Владислав Дятел, у лайт-контакті – Данило Онацький і Богдан Крупський, який у версії хард-боксинг став другим. Богдан Ісаченко у версії лайт-контакт та хард-боксинг виборов третє місце і третє у хард-боксингу посів Євген Акуленко.
Хочеться подякувати батькам учнів, які фінансово підтримали участь учнів у змаганнях.
Вільна боротьба
16 березня в м.Біла Церква відбувся турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2004-2006 рр.н. та молодших. Участь у змаганнях взяли більше 160 учасників з шести областей та Києва. Серед них і вісім учнів ДЮСШ «Колос» тренера-викладача А.З.Косевича. І знову серед дівчат у ваговій категорії 39 кг чемпіонкою стала Анастасія Голова, а Анастасія Бригинець у ваговій категорії 46 кг. Кіра Стеченко (вагова категорія 30 кг) стала другою. Серед юнаків (52 кг) чемпіоном став Роман Коржавін, Данило Ревенко (75 кг) виборов друге місце, а Вадим Кожемякін (34 кг) став третім.
Учні школи взяли участь у змаганнях завдяки фінансовій підтримці народного депутата України Анатолія Євлахова та батьків.
Г.САЛАТА,
голова РО ВФСТ «Колос».
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