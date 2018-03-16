Субсидії на придбання твердого палива: порядок розрахунку

правлінням соціального захисту населення в березні 2018 року розпочато нарахування субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу. Для розрахунку субсидії з 1 січня застосовуються ціни однієї тонни вугілля 2424,16 грн. та одного балона скрапленого газу 242,42 грн.
Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається на календарний рік за особистим зверненням громадян. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.
Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом, подає до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання) заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії, за встановленими формами. Домогосподарствам, у складі яких є 14-річні особи, необхідно надавати паспортні дані цих осіб та ідентифікаційний номер.
Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається на календарний рік за особистим зверненням громадян. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.
Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом, подає до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання) заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії, за встановленими формами. Домогосподарствам, у складі яких є 14-річні особи, необхідно надавати паспортні дані цих осіб та ідентифікаційний номер.
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