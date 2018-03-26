Скорочення – вимога часу?

Якщо у нашій облдержадміністрації найближчим часом скорочень не передбачається, оскільки зі створенням об’єднаних громад роботи значно побільшало, то райдержадміністрацій і райрад цей процес точно торкнеться.
Віце-прем’єр України Геннадій Зубко на сайті «Децентралізація» з цього приводу зазначив, що проблема із дублюванням функцій існує в семи районах України, території яких покриті однією громадою. Проте є багато районів, де кілька ОТГ. Щоб «розрулити» це питання, запевнив високопосадовець, буде визначено перелік функцій і посад, які мають залишитися у віданні районної влади (приміром, соцзахист, управління фінансами, економікою тощо). Райдержадміністрація координуватиме дії територіальних громад, у тому числі й щодо дорожнього господарства. Наприклад, зможуть залучати інвестиції для налагодження місцевих автошляхів. РДА будуть зобов’язані повідомляти громади про державні програми – підтримки тваринництва, оновлення сільськогосподарської техніки тощо. - Причому районна влада не розподілятиме кошти, а лише координуватиме напрями роботи громад,– каже Геннадій Зубко.
На сьогодні є можливість коригувати кількість районів рішеннями Верховної Ради. Найближчим часом парламенту запропонують здійснити укрупнення декількох районів (аби наблизити їхні межі до майбутніх госпітальних округів). Це офіційна позиція. А чим вона обернеться для Сновщини – можна лише здогадуватися. Сповідуючи принцип «Не кажи, «гоп!», доки не перескочиш», не пророчу недалеке злиття нашого району із Корюківським. Хоча сусіди про ймовірні адміністративно-територіальні зміни поспішили заявити. Принаймні, тамтешня газета «Маяк» про це вже поміркувала.
Віце-прем’єр України Геннадій Зубко на сайті «Децентралізація» з цього приводу зазначив, що проблема із дублюванням функцій існує в семи районах України, території яких покриті однією громадою. Проте є багато районів, де кілька ОТГ. Щоб «розрулити» це питання, запевнив високопосадовець, буде визначено перелік функцій і посад, які мають залишитися у віданні районної влади (приміром, соцзахист, управління фінансами, економікою тощо). Райдержадміністрація координуватиме дії територіальних громад, у тому числі й щодо дорожнього господарства. Наприклад, зможуть залучати інвестиції для налагодження місцевих автошляхів. РДА будуть зобов’язані повідомляти громади про державні програми – підтримки тваринництва, оновлення сільськогосподарської техніки тощо. - Причому районна влада не розподілятиме кошти, а лише координуватиме напрями роботи громад,– каже Геннадій Зубко.
На сьогодні є можливість коригувати кількість районів рішеннями Верховної Ради. Найближчим часом парламенту запропонують здійснити укрупнення декількох районів (аби наблизити їхні межі до майбутніх госпітальних округів). Це офіційна позиція. А чим вона обернеться для Сновщини – можна лише здогадуватися. Сповідуючи принцип «Не кажи, «гоп!», доки не перескочиш», не пророчу недалеке злиття нашого району із Корюківським. Хоча сусіди про ймовірні адміністративно-територіальні зміни поспішили заявити. Принаймні, тамтешня газета «Маяк» про це вже поміркувала.
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