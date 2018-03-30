Про соціальну допомогу населенню і скорочення свого штату йшлося на останньому засіданні колегії при райдержадміністрації, яке відбулося у вівторок

На зібранні заступник начальника управління соцзахисту населення РДА Олена ЛУЦ прозвітувала про підсумки роботи управління за 2017 рік. Штат працівників складав 28 чоловік (до речі, прикро, але в цьому році він має скоротитися до 20). За звітний рік до управління звернулося 2457 сімей за призначенням державної соціальної допомоги.
У нашій громаді 6276 сімей (69% від загальної кількості домогосподарств) користуються субсидією, що становило у грошовому еквіваленті 50,9 млн грн. 2774 одержувачів субсидій отримали грошима невикористану субсидію на суму 1,8 млн грн. Для того, щоб надати соціальну пільгу, державний соціальний інспектор УСЗН проводить обстеження сімей з метою підтвердження їх права на призначення різного виду допомоги. У штаті управління – це лише одна людина, яка здійснила за рік 1548 перевірок!
Загалом в Єдиному реєстрі осіб, що мають право на пільги, станом на 1 січня 2018 року було зареєстровано майже 6 тисяч осіб. З них 236 – учасники бойових дій в АТО. До речі, вісім учасників АТО пройшли профадаптацію в автошколі за програмою «Водій транспортних засобів», п’ятеро – отримали путівки на санаторно-курортне лікування. У цьому році дозволено отримувати грошову компенсацію за невикористані путівки. Як зазначила Олена Миколаївна, є вже 23 заяви від бажаючих оздоровитися у здравницях України. Також доповідач поінформувала про інші напрямки діяльності управління, зокрема про допомогу внутрішньо переміщеним особам, чорнобильцям тощо. Доповідач зазначила, що управління соцзахисту населення РДА має розпочати працювати як сервісний центр із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації людей з особливими потребами.
В обговоренні доповіді взяли участь директор терцентру Світлана ХОМЕНКО та в.о.старости сіл Тур`я, Мишине, Селище та Лука Тамара МАРТИНЕНКО. Терцентром за минулий рік надано послуг майже трьом тисячам осіб, які їх потребували. 753 людини робітники терцентру обслуговують на дому, з них 709 - у селах громади. До речі, з 1 січня 2018 року територіальний центр соціального обслуговування РДА перейшов до структури міської ради.
Наступним питанням порядку денного колегії було питання про забезпечення дотримання законодавства про державну службу у Сновській РДА. Доповідала керівник апарату Олеся ГОРИЧЕНКО. Серед іншого вона зазначила, що в штаті управлінь і відділів райдержадміністрації в минулому році працювала 91 людина. А 14 лютого цього року головою облдержадміністрації Валерієм Кулічем підписано розпорядження, яке вносить зміни до структур РДА. Простіше кажучи – буде значне скорочення штату, про яке вже попередили працівників райдержадміністрації. У Сновській РДА залишиться всього 55 працівників, це найменша чисельність по області. (Для порівняння, у сусідніх Мені та Городні буде по 70 осіб, у Корюківці - 60). Зменшиться кількість працюючих з 28 до 20 в управлінні соцзахисту, з 5-ти до 3-х у відділі АПР. На одного працівника менше буде в службі у справах дітей, також на одного - у фінвідділі, на двох – у секторі економічного розвитку та ЖКГ тощо. Деякі відділи взагалі виводяться зі структури райдержадміністрації. Всі ці зміни пов’язані з децентралізацією і утворенням ОТГ.
Після колегії голова райдержадміністрації Валерій РАДІБЕДА підбив підсумки засідання і зробив кілька оголошень. Зокрема, про рекомендацію облдержадміністрації щодо відновлення районного радіомовлення на Чернігівщині, як для прикордонного регіону та про контрдиверсійні тактико-спеціальні навчання, які проходили з 26 по 29 березня на Чернігівщині. Також зазначив, що до РДА звертаються мешканці району стосовно доцільності проведення виїзних приймалень у селах району.
З усіх розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.
Лариса МАРТИНЕНКО
У нашій громаді 6276 сімей (69% від загальної кількості домогосподарств) користуються субсидією, що становило у грошовому еквіваленті 50,9 млн грн. 2774 одержувачів субсидій отримали грошима невикористану субсидію на суму 1,8 млн грн. Для того, щоб надати соціальну пільгу, державний соціальний інспектор УСЗН проводить обстеження сімей з метою підтвердження їх права на призначення різного виду допомоги. У штаті управління – це лише одна людина, яка здійснила за рік 1548 перевірок!
Загалом в Єдиному реєстрі осіб, що мають право на пільги, станом на 1 січня 2018 року було зареєстровано майже 6 тисяч осіб. З них 236 – учасники бойових дій в АТО. До речі, вісім учасників АТО пройшли профадаптацію в автошколі за програмою «Водій транспортних засобів», п’ятеро – отримали путівки на санаторно-курортне лікування. У цьому році дозволено отримувати грошову компенсацію за невикористані путівки. Як зазначила Олена Миколаївна, є вже 23 заяви від бажаючих оздоровитися у здравницях України. Також доповідач поінформувала про інші напрямки діяльності управління, зокрема про допомогу внутрішньо переміщеним особам, чорнобильцям тощо. Доповідач зазначила, що управління соцзахисту населення РДА має розпочати працювати як сервісний центр із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації людей з особливими потребами.
В обговоренні доповіді взяли участь директор терцентру Світлана ХОМЕНКО та в.о.старости сіл Тур`я, Мишине, Селище та Лука Тамара МАРТИНЕНКО. Терцентром за минулий рік надано послуг майже трьом тисячам осіб, які їх потребували. 753 людини робітники терцентру обслуговують на дому, з них 709 - у селах громади. До речі, з 1 січня 2018 року територіальний центр соціального обслуговування РДА перейшов до структури міської ради.
Наступним питанням порядку денного колегії було питання про забезпечення дотримання законодавства про державну службу у Сновській РДА. Доповідала керівник апарату Олеся ГОРИЧЕНКО. Серед іншого вона зазначила, що в штаті управлінь і відділів райдержадміністрації в минулому році працювала 91 людина. А 14 лютого цього року головою облдержадміністрації Валерієм Кулічем підписано розпорядження, яке вносить зміни до структур РДА. Простіше кажучи – буде значне скорочення штату, про яке вже попередили працівників райдержадміністрації. У Сновській РДА залишиться всього 55 працівників, це найменша чисельність по області. (Для порівняння, у сусідніх Мені та Городні буде по 70 осіб, у Корюківці - 60). Зменшиться кількість працюючих з 28 до 20 в управлінні соцзахисту, з 5-ти до 3-х у відділі АПР. На одного працівника менше буде в службі у справах дітей, також на одного - у фінвідділі, на двох – у секторі економічного розвитку та ЖКГ тощо. Деякі відділи взагалі виводяться зі структури райдержадміністрації. Всі ці зміни пов’язані з децентралізацією і утворенням ОТГ.
Після колегії голова райдержадміністрації Валерій РАДІБЕДА підбив підсумки засідання і зробив кілька оголошень. Зокрема, про рекомендацію облдержадміністрації щодо відновлення районного радіомовлення на Чернігівщині, як для прикордонного регіону та про контрдиверсійні тактико-спеціальні навчання, які проходили з 26 по 29 березня на Чернігівщині. Також зазначив, що до РДА звертаються мешканці району стосовно доцільності проведення виїзних приймалень у селах району.
З усіх розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.
Лариса МАРТИНЕНКО
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