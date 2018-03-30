Фонд соцстрахування впроваджує превентивні підходи в сфері аудиту

Фонд соціального страхування України змінює підходи у сфері проведення перевірок щодо використання роботодавцями коштів ФССУ.
За словами директора виконавчої дирекції Фонду Євгена Баженкова, система контролю матиме превентивний характер, аби зменшити навантаження на страхувальників-роботодавців.
«Незважаючи на домінування превентивного підходу у сфері аудиту, перевірки залишаються важливим механізмом виявлення неправомірного використання коштів Фонду, однак їх проведення буде відбуватись виключно за наявності вагомих приводів і законних підстав», – зазначає Євген Баженков.
Зазначимо, що за результатами роботи фахівців виконавчої дирекції та робочих органів Фонду у 2017 році винесено понад 21 тис. рішень про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових санкцій на загальну суму понад 36 млн гривень.
Відповідно до норм права, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення, до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовано адміністративні стягнення та накладено близько 13 тис. штрафів на загальну суму понад 2 млн гривень.
Також у 2017 році, до моменту фінансування Фондом страхувальників, упереджено неправомірне використання коштів Фонду на загальну суму понад 1 млн гривень.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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