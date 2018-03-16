Дрібні паперові гроші замінять монети

Українці зможуть розраховуватися одночасно і паперовими грішми доти, доки монети поступово не замінять банкноти в обігу.
Мова йде про банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень і відповідні монети. Презентація нових зазначених монет вже відбулася у Національному банку України 14 березня. Ось як вони виглядають. Красиві, чи не правда?
Як сприймають реформаторські кроки наші земляки – питання неоднозначне. Приміром, головний фінансист району (донедавна) Микола Іваницький – трохи скептично і критично, а дехто вважає подібний крок стимулом розвитку електронної оплати за допомогою карток або смартфонів. Є й такі сновчани, котрі радять нашій владі займатися іншими справами.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Мова йде про банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень і відповідні монети. Презентація нових зазначених монет вже відбулася у Національному банку України 14 березня. Ось як вони виглядають. Красиві, чи не правда?
Як сприймають реформаторські кроки наші земляки – питання неоднозначне. Приміром, головний фінансист району (донедавна) Микола Іваницький – трохи скептично і критично, а дехто вважає подібний крок стимулом розвитку електронної оплати за допомогою карток або смартфонів. Є й такі сновчани, котрі радять нашій владі займатися іншими справами.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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