Викинь мотлох із життя або Чи вмієте ви прибирати

Щовесни перед Великоднем українці проводять генеральне прибирання у своїх домівках. Якщо в місті в квартирах можуть чекати літніх відпусток для цього, то в селі це вже усталена традиція – причепурити хату до чистого четверга.
Період весняного прибирання зазвичай співпадає із закінченням опалювального сезону, коли не треба топити грубу, і можна почистити її від сажі та побілити. Виймають подвійні віконні рами, бо прийшло тепло, і перуть всі занавіски... Правда, в цьому році Великдень настане рано, а весна забарилася, і стовпчик термометра ніяк не хоче підніматися вгору. Проте прибирання ніхто не відміняв. Щоб навести лад у домівці і підтримувати порядок постійно, виявляється, є цікаві неординарні правила, яких ми не завжди дотримуємося.
Нещодавно мені до рук потрапила книга Марі Кондо «Викинь мотлох із життя!» (рекомендую її почитати). «Прибирайте щодня потроху і ваше прибирання триватиме вічно!», - каже автор книги. Марі радить змінити спосіб мислення і свої звички щодо наведення порядку. Можливо, вона й права, тому наведемо деякі її поради:
1. Сортуйте речі за категоріями, а не за місцем розташування.
Сьогодні я приберу спальню, завтра – кухню. Післязавтра – комірчину. Це неправильний підхід! У спальні лежить одяг, білизна, парфуми, ліки, книги. У кухні – посуд, продукти, ліки, книги. У комірчині – все це зразу, ще й взуття, коробки тощо. І доводиться сортувати і прибирати одне й те саме в різних місцях. Отже, зручно зберігати певну категорію речей лише в одному місці: ліки – в одній коробці, а не по всіх поличках, холодильнику, тумбочках; одяг – в одній шафі, а не на стільчику, в коридорі, в комірчині; посуд – в одному серванті; всі документи – в одній папці, а не під телевізором, у шухляді, у шафі тощо. Так легше знайти потрібну річ і точно знатимеш, чи вона є в тебе.
Отже, і прибирати треба за категоріями. Збираєте в одній кімнаті на підлозі, наприклад, всі ліки, які є вдома. Переглядаєте термін їхньої придатності й складаєте всі пігулки і мазі в ОДНІЙ коробці, ставите в одне визначене місце. Далі збираєте ВСЕ взуття в одному місці, перебираєте його за придатністю, викидаєте непотрібне і зношене, а решті – відводите єдине місце в будинку. Потім черга за одягом, посудом і так далі. Під час такого «тематичного» прибирання ви побачите, скільки непотрібних речей зберігаєте. А скільки знайшлося тих, про які ви давно забули і не користуєтеся.
2. Кладіть речі після їх використання одразу на своє місце.
Це дуже важливо. Якщо речі будуть розкидані по всьому будинку, ви ніколи їх не знайдете в потрібну мить і порядку в домі не буде. Спробуйте експеримент: покладіть на краєчку стола чек. Стовідсотково біля нього хтось покладе ліхтарик, потім там з’явиться цукерка, ключі тощо. І вже через день матимете купу мотлоху! А треба було просто одразу чек викинути в смітник.
3. Позбудьтеся непотребу раз і назавжди.
Кажуть, якщо сукню не одягали рік, її можна сміливо викинути. Так і з іншими речами. Вони тільки захаращують простір. Особливо – різні статуетки, вази, поробки, журнали, сувеніри… Візьміть в руки кожну річ, що зберігається в домівці, потримайте її в руках і вирішить: чи приносить вона вам радість і користь? Якщо ні – викиньте її одразу. Це простий і точний критерій відбору. Так в домі не буде зламаних речей, які «може колись відремонтуємо», порожніх коробок від цукерок і приладів, які «може згодяться», зайвого одягу типу «а, може, я схудну» тощо.
У кімнаті повинно бути так само чисто і просторо, як у готелі, радить автор книги Марі Кондо. По суті, прибирання – це процес відновлення балансу між людьми і речами в будинку, де вони живуть. Марі не говорить в книзі про миття підлоги і витирання пилу – це необхідна умова чистоти. Але коли кімната не буде захаращена зайвими речами, робити таке прибирання буде дуже легко і швидко. Спробуємо?
Лариса МАРТИНЕНКО
Період весняного прибирання зазвичай співпадає із закінченням опалювального сезону, коли не треба топити грубу, і можна почистити її від сажі та побілити. Виймають подвійні віконні рами, бо прийшло тепло, і перуть всі занавіски... Правда, в цьому році Великдень настане рано, а весна забарилася, і стовпчик термометра ніяк не хоче підніматися вгору. Проте прибирання ніхто не відміняв. Щоб навести лад у домівці і підтримувати порядок постійно, виявляється, є цікаві неординарні правила, яких ми не завжди дотримуємося.
Нещодавно мені до рук потрапила книга Марі Кондо «Викинь мотлох із життя!» (рекомендую її почитати). «Прибирайте щодня потроху і ваше прибирання триватиме вічно!», - каже автор книги. Марі радить змінити спосіб мислення і свої звички щодо наведення порядку. Можливо, вона й права, тому наведемо деякі її поради:
1. Сортуйте речі за категоріями, а не за місцем розташування.
Сьогодні я приберу спальню, завтра – кухню. Післязавтра – комірчину. Це неправильний підхід! У спальні лежить одяг, білизна, парфуми, ліки, книги. У кухні – посуд, продукти, ліки, книги. У комірчині – все це зразу, ще й взуття, коробки тощо. І доводиться сортувати і прибирати одне й те саме в різних місцях. Отже, зручно зберігати певну категорію речей лише в одному місці: ліки – в одній коробці, а не по всіх поличках, холодильнику, тумбочках; одяг – в одній шафі, а не на стільчику, в коридорі, в комірчині; посуд – в одному серванті; всі документи – в одній папці, а не під телевізором, у шухляді, у шафі тощо. Так легше знайти потрібну річ і точно знатимеш, чи вона є в тебе.
Отже, і прибирати треба за категоріями. Збираєте в одній кімнаті на підлозі, наприклад, всі ліки, які є вдома. Переглядаєте термін їхньої придатності й складаєте всі пігулки і мазі в ОДНІЙ коробці, ставите в одне визначене місце. Далі збираєте ВСЕ взуття в одному місці, перебираєте його за придатністю, викидаєте непотрібне і зношене, а решті – відводите єдине місце в будинку. Потім черга за одягом, посудом і так далі. Під час такого «тематичного» прибирання ви побачите, скільки непотрібних речей зберігаєте. А скільки знайшлося тих, про які ви давно забули і не користуєтеся.
2. Кладіть речі після їх використання одразу на своє місце.
Це дуже важливо. Якщо речі будуть розкидані по всьому будинку, ви ніколи їх не знайдете в потрібну мить і порядку в домі не буде. Спробуйте експеримент: покладіть на краєчку стола чек. Стовідсотково біля нього хтось покладе ліхтарик, потім там з’явиться цукерка, ключі тощо. І вже через день матимете купу мотлоху! А треба було просто одразу чек викинути в смітник.
3. Позбудьтеся непотребу раз і назавжди.
Кажуть, якщо сукню не одягали рік, її можна сміливо викинути. Так і з іншими речами. Вони тільки захаращують простір. Особливо – різні статуетки, вази, поробки, журнали, сувеніри… Візьміть в руки кожну річ, що зберігається в домівці, потримайте її в руках і вирішить: чи приносить вона вам радість і користь? Якщо ні – викиньте її одразу. Це простий і точний критерій відбору. Так в домі не буде зламаних речей, які «може колись відремонтуємо», порожніх коробок від цукерок і приладів, які «може згодяться», зайвого одягу типу «а, може, я схудну» тощо.
У кімнаті повинно бути так само чисто і просторо, як у готелі, радить автор книги Марі Кондо. По суті, прибирання – це процес відновлення балансу між людьми і речами в будинку, де вони живуть. Марі не говорить в книзі про миття підлоги і витирання пилу – це необхідна умова чистоти. Але коли кімната не буде захаращена зайвими речами, робити таке прибирання буде дуже легко і швидко. Спробуємо?
Лариса МАРТИНЕНКО
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