У Сновському собаки нападають на людей

Про це «Променю» повідомила постійна читачка газети Ірина Ющенко. Жінка стверджувала, що ситуацією із відв’язаними собаками переймаються й інші жителі сіл, оскільки нещодавно трапилися прикрі випадки із покусом вчительки і дитини. До речі, дівчинка не тільки зазнала травми, а й добряче перелякалася.
Озвучена проблема стара, як світ, вона напряму торкається усіх населених пунктів Сновщини й самого міста. Наші журналісти про це писали неодноразово, але, як каже прислів’я: «Віз і досі там!»
Схоже, треба негайно вживати якісь кардинальні дії, але не до песиків...
Принаймні, власники чотирилапих друзів мають усе змінити. Бо ж у те, що їх подібна халепа не торкнеться, не варто вважати. Один Господь Бог знає, що і де кого чекає...
Олена КОМПАНЕЦЬ
Озвучена проблема стара, як світ, вона напряму торкається усіх населених пунктів Сновщини й самого міста. Наші журналісти про це писали неодноразово, але, як каже прислів’я: «Віз і досі там!»
Схоже, треба негайно вживати якісь кардинальні дії, але не до песиків...
Принаймні, власники чотирилапих друзів мають усе змінити. Бо ж у те, що їх подібна халепа не торкнеться, не варто вважати. Один Господь Бог знає, що і де кого чекає...
Олена КОМПАНЕЦЬ
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