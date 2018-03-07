Нові газові проблеми охопили Чернігівщину

362 школи нашої області, що мають централізоване опалення та використовують газ, декілька днів – на «вимушених канікулах». Решта шкіл (всього на Чернігівщині їх 520!) користується альтернативним паливом, тому в них, на відміну від газообігріваючих, навчальний процес не припинявся.
Ця вся історія ще раз доводить ціну не тільки економічних стосунків з Росією, але й потребу опалюватися торфом, дровами, соломою, пелетами – всім тим, що виробляється у нашому краї. Хочеться, щоб дана ситуація стабілізувалася, оскільки її наслідки можуть серйозно зачепити життєдіяльність виробничих підприємств і соціальної сфери. Тим часом, управління МНС в області готове розгортати пункти обігріву, у першу чергу біля закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. Все для того, аби у разі повного припинення газопостачання люди могли там обігрітися і попити чаю. На Сновщині було призупинено навчання у двох школах – Петрівському НВК і дитячо-юнацькій спортивній.
Коли номер готувався до друку, навчання у школах поновилося.
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