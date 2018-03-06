вторник, 6 марта 2018 г.

Людмила Лащенко – берегиня домашнього затишку та тепла

Жінка – уособлення краси, чарівності, мудрості та щирості. По-справжньому красивою є та, котра поєднує в собі вроду зовнішню і внутрішню, скромність, терпіння та вірність.



Людмилу Лащенко без сумніву можна назвати справжньою жінкою,  берегинею домашнього затишку та тепла. Вона – любляча дружина та прекрасна мати для двох своїх доньок – Світлани та Ірини. Зі своїм чоловіком Віктором Івановичем познайомилися ще в школі. Це було кохання з першого погляду: справжнє, щире та взаємне. Щаслива пара стала на весільний рушник, як тільки пані Людмилі виповнилося 18 років. З того часу вони живуть душа в душу, люблять та поважають одне одного, а минулого року  відсвяткували своє срібне весілля.
В обох донечок, разом з чоловіком, вклали всю свою душу, виховувавши їх в любові та повазі. Молодша Ірина – студентка медичного університету імені О.Богомольця, а старша Світлана – заміжня і вже подарувала батькам справжнє маленьке чудо – внучку Полінку.
І якщо раніше жінка обожнювала активний відпочинок, поїздки на море та шумні, веселі компанії, зараз надає перевагу сімейному відпочинку з усім затишком та комфортом. Майже кожні вихідні до подружжя навідуються доньки і родина проводить вихідні разом, відпочиваючи та виховуючи Полінку.
Майже весь свій час Людмила Миколаївна вже 16 років проводить на улюбленій роботі, вона – продавчиня одного з магазинів у Тур’ї. Тут вона дійсно на своєму місці. Покупці її роботою дуже задоволені – вона завжди зустріне привітно і доброзичливо, підкаже, допоможе, порадить, та й до людей ставиться  з повагою та розумінням.
А от у вільний час найулюбленіше заняття – вирощування квітів. Обійстя господині завжди яскраве та красиве, з усіх боків його оточують небаченої краси квіти. Любити їх ще з дитинства привчила мати. А потім і чоловік Віктор, який дарував квіти мало не щодня. І зараз, проживши разом 25 років, чоловік частенько підіймає настрій дружині,  даруючи улюблені букети.
8 березня – теж не виняток. І хоча цього святкового дня пані Людмила і працює, проте після роботи її очікуватиме святкова вечеря, море квітів, теплі  обійми коханого та щирі усмішки її найдорожчої, найкращої родини.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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