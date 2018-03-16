Дев’ять років за гратами

Закінчено судовий розгляд справи за фактом вбивства чоловіка на полігоні твердих побутових відходів «Горбаха».
Рішення у вказаній резонансній справі 28 лютого 2018 року було винесено Менським районним судом.
9 років за ґратами – таке покарання отримав чоловік, який у жовтні 2017 року вбив свого товариша.
Як встановлено правоохоронцями та у подальшому судом, 29 жовтня 2017 року (на території сміттєзвалища) між двома безхатченками під час спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка, в ході якої один з чоловіків, який, до речі, вже був раніше судимим, завдав декілька ударів скляною пляшкою по голові своєму товаришу, в результаті чого останній отримав перелом кісток основи та склепіння черепа, від чого помер на місці.
У суді чоловік свою вину визнав повністю та розповів, як наносив удари, проте скільки їх було та чому він це зробив, пояснити не зміг, вказавши при цьому на алкоголь, як на головного винуватця трагедії.
Психіатрична експертиза визнала винного осудним, тому наступні 9 років чоловік проведе у виправній колонії.
Необхідно зазначити, що упродовж минулого року на території Сновського району скоєно 43 злочини особами, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності, та 10 злочинів особами, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.
Ці показники є вкрай негативними, тому виникла потреба не лише у профілактичній діяльності правоохоронців, а й у реагуванні з боку громадськості щодо повідомлення поліції про вказаних небезпечних осіб та місця незаконного розповсюдження алкоголю.
Рішення у вказаній резонансній справі 28 лютого 2018 року було винесено Менським районним судом.
9 років за ґратами – таке покарання отримав чоловік, який у жовтні 2017 року вбив свого товариша.
Як встановлено правоохоронцями та у подальшому судом, 29 жовтня 2017 року (на території сміттєзвалища) між двома безхатченками під час спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка, в ході якої один з чоловіків, який, до речі, вже був раніше судимим, завдав декілька ударів скляною пляшкою по голові своєму товаришу, в результаті чого останній отримав перелом кісток основи та склепіння черепа, від чого помер на місці.
У суді чоловік свою вину визнав повністю та розповів, як наносив удари, проте скільки їх було та чому він це зробив, пояснити не зміг, вказавши при цьому на алкоголь, як на головного винуватця трагедії.
Психіатрична експертиза визнала винного осудним, тому наступні 9 років чоловік проведе у виправній колонії.
Необхідно зазначити, що упродовж минулого року на території Сновського району скоєно 43 злочини особами, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності, та 10 злочинів особами, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.
Ці показники є вкрай негативними, тому виникла потреба не лише у профілактичній діяльності правоохоронців, а й у реагуванні з боку громадськості щодо повідомлення поліції про вказаних небезпечних осіб та місця незаконного розповсюдження алкоголю.
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