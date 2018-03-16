Нові правила поховання вже в дії?

З 15 березня набирають чинності зміни до кримінального кодексу України, згідно з якими: а) слідчому заборонять призначати експертизу; б) дозволи на проведення експертизи даватиме суд.
Що це означатиме для людей, важко уявити, оскільки навіть поверхневі уявлення викликають непідробну тривогу.
За коментарями звертаємось до голови Щорського районного суду Зої Шаповал.
Ось що Зоя Олексіївна сказала: «Дійсно, 16.03.2018 року вступають в дію зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема статті 242 названого кодексу. На даний час є зрозумілим те, що внесені зміни створять незручності та проблеми не для померлих, а для живих.
Простіше кажучи, внесені зміни до статті 242 КПК України передбачають те, що експертиза проводиться в разі смерті кожної особи з метою встановлення причини смерті. Експертиза проводиться експертом за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (тобто слідчого, прокурора, потерпілого…)
У свою чергу ч.4 ст.238 КПК України передбачає, що труп підлягає видачі лише з письмового дозволу прокурора і тільки після проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.
Таким чином, у випадку смерті певної особи, рідні (слідчі та/або прокурори) в обов`язковому порядку змушені будуть звернутися до суду, в нашому випадку мешканці Сновського району будуть звертатися до Щорського районного суду з клопотанням про призначення експертизи з метою встановлення причин смерті, і тільки після розгляду слідчим суддею вказаного клопотання, буде проведена експертиза, за результатами якої рідні зможуть здійснити поховання.
Загальновідомим є те, що громадяни помирають щоденно, незважаючи на вихідні та святкові дні. Наприклад, за 12.03.2018 року у Сновському ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області було зафіксовано 6 смертей мешканців Сновського району.
На нашу думку, внесені зміни суперечать здоровому глузду і, скоріше за все, будуть скасовані, але поки ці зміни не вступлять у законну силу, вони не можуть бути скасовані. Тобто, певний проміжок часу внесені зміни будуть діяти.
Такі новації навантажать Щорський районний суд, оскільки на сьогоднішній день в ньому здійснює правосуддя один суддя, але громадяни не можуть бути заручниками закону, а тому ми будемо всіляко сприяти їм у вирішенні виниклих проблем. Але краще нехай їх не буде!»
Підготувала
Олена КОМПАНЕЦЬ
Що це означатиме для людей, важко уявити, оскільки навіть поверхневі уявлення викликають непідробну тривогу.
За коментарями звертаємось до голови Щорського районного суду Зої Шаповал.
Ось що Зоя Олексіївна сказала: «Дійсно, 16.03.2018 року вступають в дію зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема статті 242 названого кодексу. На даний час є зрозумілим те, що внесені зміни створять незручності та проблеми не для померлих, а для живих.
Простіше кажучи, внесені зміни до статті 242 КПК України передбачають те, що експертиза проводиться в разі смерті кожної особи з метою встановлення причини смерті. Експертиза проводиться експертом за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (тобто слідчого, прокурора, потерпілого…)
У свою чергу ч.4 ст.238 КПК України передбачає, що труп підлягає видачі лише з письмового дозволу прокурора і тільки після проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.
Таким чином, у випадку смерті певної особи, рідні (слідчі та/або прокурори) в обов`язковому порядку змушені будуть звернутися до суду, в нашому випадку мешканці Сновського району будуть звертатися до Щорського районного суду з клопотанням про призначення експертизи з метою встановлення причин смерті, і тільки після розгляду слідчим суддею вказаного клопотання, буде проведена експертиза, за результатами якої рідні зможуть здійснити поховання.
Загальновідомим є те, що громадяни помирають щоденно, незважаючи на вихідні та святкові дні. Наприклад, за 12.03.2018 року у Сновському ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області було зафіксовано 6 смертей мешканців Сновського району.
На нашу думку, внесені зміни суперечать здоровому глузду і, скоріше за все, будуть скасовані, але поки ці зміни не вступлять у законну силу, вони не можуть бути скасовані. Тобто, певний проміжок часу внесені зміни будуть діяти.
Такі новації навантажать Щорський районний суд, оскільки на сьогоднішній день в ньому здійснює правосуддя один суддя, але громадяни не можуть бути заручниками закону, а тому ми будемо всіляко сприяти їм у вирішенні виниклих проблем. Але краще нехай їх не буде!»
Підготувала
Олена КОМПАНЕЦЬ
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