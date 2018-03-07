среда, 7 марта 2018 г.

Укрупнення областей не буде

Поширені країною чутки про укрупнення областей спростував прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі  із регіональними журналістами.

- По-перше, планів укрупнення областей  я не маю та буду виступати проти цього. По-друге, я вважаю, що об’єднання  територіальних громад – важливий елемент створення громад, які можуть розвиватися.  Зараз діє закон «Про добровільне об’єднання громад». Його треба виконувати, - зазначив високопосадовець. Нагадаємо: всього в Україні сформовано 698 ОТГ, на Чернігівщині – 37.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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