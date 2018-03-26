понедельник, 26 марта 2018 г.

Пасок на світі багато, а у «Вітамінці» - найсмачніші!

Про диво-витвори майстринь кулінарної справи сновської «Вітамінки» ходять цілі легенди.  Продукція кафе не те, що розходиться за лічені хвилини, а викликає купу різноманітних захоплень на кшталт: «Смакота!», «Неперевершено!», «Пальчики оближеш!» Ось і до Великодня кілька років поспіль очільниця закладу Любов Теліман (на знімку) зі своїми  дівчатками представляє таку духмяну випічку, аналогів якій ніде не знайти.



Каже: «Про особливий рецепт паски намагалися розпитати десятки  покупців, але ми тримали його  в секреті. Цьогоріч вирішили поділитися. Нехай люди смакують, радіють!» Отримали й ми  дозвіл розповісти читачам «Променя» «вітамінкові»  фірмові смаколики. Робимо  це залюбки, бажаючи людям  успіхів у підготовці до найголовнішого Християнського свята. А воно – не за горами, воно ось-ось постукає у наші двері!
Паска домашня
Необхідні продукти: 0,5 л молока, 1 кг борошна, 200 г цукру,  100 г дріжджів, 200 г маргарину, 2 ст. л. олії, 4 жовтки, 2 яйця, 100 г родзинок, 1 пакетик ванільного цукру, 1/2 ч. л. солі.
Приготування. Зробити опару – дріжджі розвести у молоці, додати 50 г цукру, 1 склянку борошна, розмішати і поставити у тепле місце на 40 хвилин. Опара має піднятися. Коли вона почне спадати - додати до  неї жовтки, розтерті з цукром (який залишився), збиті 2 яйця, розтоплений теплий маргарин, сіль, ванільний цукор (розведений в 1 ст. л. гарячого молока). Добре усе вимішуємо і потроху додаємо решту просіяного борошна.  Спочатку вимішуємо дерев’яною ложкою, потім – рукою. Місити треба мінімум 15 хвилин. Тоді додати 2 ст. л. олії (для того, щоб тісто  було еластичним). У кінці додати родзинки,  попередньо замочені в теплій воді,  висушені та посипані борошном. Тісто має бродити 1,5-2 години. У цей період його треба виминати 2-3 рази,  а потім покласти у змащені  форми (на 1/3 форми).  Далі тісту треба дати піднятися, а потім змастити жовтком. Поставити у нагріту духовку і випікати  при t 180° 45-50 хвилин (слідкувати, щоб не підгоріло).
Поради: * форму для тіста краще змащувати маргарином, а не олією; * якщо до тіста додати 1 ст. л.  коньяка, то поліпшиться смак та аромат; * якщо у тісто додати 3-4 збиті на піну яєчні білки, то воно вийде пухкішим.
До речі, при зростанні попиту на вироби зростає потреба у людях, які б ці вироби пропонували. Отже, кафе «Вітамінка» залюбки візьме на роботу креативних барменів-офіціантів, гарантуючи офіційне оформлення і повний соцпакет. Телефонуйте: (068)3196898!
Автор: на

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