Фонд спростив порядок підтвердження непрацездатності вимушених переселенців

Фонд соціального страхування України змінив порядок надання матеріального забезпечення внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території або з районів проведення АТО.
Зокрема, спрощено вимоги до документів, що підтверджують перебування особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку.
«Постановою правління Фонду від 10.10.2017 №53 «Про внесення змін до Порядку надання матеріального забезпечення деяким категоріям застрахованих осіб» передбачено, що факт перебування переселенця у трудових стосунках з підприємством, розташованим на тимчасово окупованих територіях та у зоні АТО, може бути підтверджено не лише даними з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а й копією наказу страхувальника про перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку», – пояснив директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.
Також застрахована особа може надати довідку або копію наказу страхувальника про розмір посадового окладу (тарифної ставки), установленого на день настання страхового випадку застрахованій особі (за необхідності).
Якщо особа, яка переселилась з окупованої території або зони АТО, не зможе надати довідку страхувальника про підтвердження перебування в трудових відносинах на момент настання страхового випадку, вона має надати довідку бюджетної установи, якій підпорядковано підприємство, що не проводить діяльність.
Якщо жодної довідки від страхувальника або бюджетної установи подати неможливо, матзабезпечення надаватимуть на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджують трудові відносини на момент настання страхового випадку.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий